Регистрация в ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества

Уважаемые правообладатели, организаторы торгов и специализированные организации!

С 01.01.2022 в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2020 №1876 обязательному размещению в ГИС ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (далее – ГИС ТОРГИ) подлежат:

прогнозные планы (программы) приватизации;

торги в электронной форме по аренде и продаже земельных участков (Земельный кодекс Российской Федерации);

торги в электронной форме по приватизации государственного и муниципального имущества (Федеральный закон от 21.12.2001 № 178- ФЗ;

торги в электронной форме по передаче прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом в форме аукциона (приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67);

торги в электронной форме по реализации имущества, обращенного в собственность государства (постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041).

Размещение информации в ГИС ТОРГИ доступно только зарегистрированным пользователям.

Регистрация в ГИС ТОРГИ доступна уже сейчас по адресу: new.torgi.gov.ru.

Обращаем внимание, регистрация в ГИС ТОРГИ осуществляется полностью в электронной форме руководителем организации, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, или лицом, уполномоченным руководителем на совершение действий от лица организации\индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) на основании сведений, полученных из ЕСИА (Госуслуги).

Перед началом процедуры регистрации в ГИС ТОРГИ убедитесь, что:

сведения об организации\ИП из ЕГРЮЛ\ЕГРИП совпадают со сведениями ЕСИА (Госуслуги);

у организации в ЕСИА (Госуслуги) присвоена роль руководителя;

у руководителя организации\ИП имеется действующая электронная подпись.

С более подробной инструкцией по регистрации можно ознакомиться на сайте new.torgi.gov.ru в разделе Информационные материалы.