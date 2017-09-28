Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП

Минфин разрабатывает законопроект, предусматривающий установление единых требований к банковским гарантиям, которые предоставляются субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в качестве обеспечения заявок исполнения договоров при закупках в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.

В настоящее время заказчики при закупках могут требовать предъявления банковских гарантий, выданных приемлемыми для заказчика банками. Заказчики при этом также могут устанавливать различные требования к таким банкам, что приводит к возникновению у субъектов МСП сложностей в получении гарантий, обусловленных обращением в приемлемый для заказчика банк.

Минфин России по аналогии с конструкцией, предусмотренной действующими нормами Закона № 44-ФЗ, предлагает установить унифицированные требования к банкам, чьи гарантии могут быть представлены заказчикам субъектами МСП при закупках в соответствии в Законом № 223-ФЗ.

Законопроект также позволит снизить риски представления подложных банковских гарантий, поскольку предусмотрено включение банковской гарантии в реестр единой информационной системы (ЕИС) в порядке, применяемом при закупках в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В настоящее время законопроект направлен в Правительство РФ.