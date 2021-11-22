Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибки

Взыскание штрафных санкций – это не право, а обязанность заказчика согласно условиям контракта. Заказчик руководствуется при осуществлении претензионно-исковой работы нормами Гражданского кодекса РФ, Закона № 44-ФЗ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, иными НПА, которые устанавливают отдельные требования, исходя из специфики предмета контракта.

Правовое регулирование ответственности сторон по контрактам, заключаемым по итогам закупочных процедур, отражено в Постановлении Правительства РФ от 30 августа 2017г. № 1042, а также Типовых контрактах (которые с 01.01.2022 будут отменены). Закреплены 2 основные формы ответственности: штраф, пеня.

Задачами осуществления претензионной работы являются:

Контроль над добросовестным исполнением обязательств по контракту;

Досудебное урегулирование споров;

Взыскание пеней, штрафных санкций с недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей.

Предварительно заказчику требуется определить должностное лицо, отвечающее за осуществление претензионной работы со стороны организации – Заказчика и закрепить функционал в должностной инструкции. Определить регламент регистрации претензий исходящих и входящих по заключенным контрактам, а также по судебным разбирательствам.

Как правило, данный функционал распределяют на юридический отдел или отдельное должностное лицо, имеющее юридическое образование.

Часть заказчиков разрабатывают и утверждают регламент по осуществлению претензионной работы, где детализировано прописывают весь алгоритм передачи материалов от закупочного подразделения в юридическое, все сроки, порядок направления претензии, ответа на претензию, сроки подачи исковых заявлений, участие в судебных заседаниях, ведение реестров/журналов и т.д.

А также необходимо определить должное лицо, которое отвечает за функционал контроля за исполнением обязательств по заключенным контрактам (сроки, объем, количество, качество, и т.д.).

1 этап (допретензионный): на данном этапе происходит выявление заказчиком нарушений условий исполнения/неисполнения обязательств по контракту/договору. Осуществляется фиксация нарушений условий контракта в виде формирования соответствующего акта.

Любое нарушение стороной условий контракта должно быть задокументировано.

В обязательном порядке необходимо уведомить вторую сторону о факте подписания такого акта и пригласить на составление (оформить в свободной форме письмо-вызов поставщика/подрядчика/исполнителя по адресу заказчика либо на объект заказчика с указанием сути нарушения и направить по электронной почте, по факсимильной связи, по почте с подтверждением отправки либо вручить представителю нарочно под роспись).

На данном этапе заказчик в максимальном формате фиксирует все нарушения, оформляет подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства РФ и действующего контракта.

Если контрагент не планирует устранять выявленные недостатки, не выходит на связь, то заказчик переходит к подготовке претензии.

2 этап (претензионный): формирование претензии и документов, подтверждающих факт нарушения.

На данном этапе целью является получение неустойки за неисполненные обязательства либо за ненадлежащее исполнение.

Помимо неустойки, заказчик также может взыскивать убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту либо неисполнения.

Срок на формирование, рассмотрение претензии законодательством о закупках не регламентирован. Заказчик устанавливает данные сроки в проекте контракта, как правило, минимальный срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней, а максимальный 30.

Но встречаются случаи, когда в Проекте контракта данный срок не прописан. В таком случае срок рассмотрения претензии прописывается в тексте направляемого документа, учитывая нормы ГК РФ о переносе срока с выходного дня на следующий рабочий.

Какие данные заказчик должен отразить в претензии:

Данные по действующему контракту (номер, дата заключения);

Информация о сторонах контракта (наименование каждой стороны, юридический и почтовый адрес);

Обязательства, которые были нарушены;

Мера ответственности и законодательное основание наложения;

Денежное требование заказчика, согласно условиям контракта (с приложением детализированного расчета);

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств;

Четкие сроки на добровольное исполнение денежного требования или направления возражения по требованиям, изложенным в претензии;

Требование о расторжении контракта по соглашению сторон (при необходимости) или иные условия в зависимости от нарушения условий контракта;

Документы, которые доказывают факт нарушения.

3 этап: направление документов поставщику/подрядчику/исполнителю. На данном этапе не стоит забывать об отражении претензионной работы в реестре контрактов в ЕИС.

Если поставщик, подрядчик, исполнитель не реагирует на направленную претензию, то необходимо сформировать и направить исковое заявление в суд.

4 этап: принятие мер по факту нарушения условий контракта/договора.

В случае систематического неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по контракту заказчик может осуществить расторжение, как по соглашению сторон, так и в судебном порядке, или в одностороннем (если это предусмотрено контрактом и законодательством).

Но претензионный порядок применяется в любом случае.

Стоит отметить, что в 2021г. в закон № 44-ФЗ внесены изменения, которые предоставили на легитимной основе право заказчику уменьшать сумму оплаты по контракту на размер штрафа, пеней, начисленных за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту.

5 этап (судебный): подготовка и направление искового заявления в суд.

Данный этап имеет принудительную составляющую в случае, если требования об уплате штрафа, пеней не были исполнены на добровольной основе поставщиком/подрядчиком/исполнителем, заказчик формирует и направляет в суд исковое заявление, руководствуясь ст. 125 АПК РФ.

Также ст. 126 АПК РФ устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые прилагаются к исковому заявлению.

Согласно нормам Налогового кодекса РФ (п. 1.1 ч. 1 ст. 333.37) бюджетное учреждение – Заказчик не освобождается от уплаты государственной пошлины при подаче иска.

Какие данные заказчик должен отразить в иске:

Точное и четкое обоснование предмета иска, все подтверждающие документы;

Подтверждение проведения претензионной работы;

Подробный расчет исковых требований;

Документальное подтверждение о направлении копии иска ответчику;

Подтверждение полномочий на лицо, подписывающее исковое заявление.

Стоит обратить ваше внимание на то, что по итогам 2020 года выявлено более 20% заказчиков, которые не осуществляют претензионно-исковую работу по контрактам в рамках 44-ФЗ и договорам по 223-ФЗ.

Большинство контрактов по 44-ФЗ заказчики расторгают по соглашению сторон, совершенно забывая про реализацию претензионного порядка и обязанность истребования законодательно установленных пеней и штрафов с нарушителя.

Безусловно, для заказчика это определенные трудозатраты и временные затраты, но претензионная работа при правильном подходе может привести к сохранению контракта и закрытию потребностей заказчика в продукции.

Довольно распространена практика по утверждению методологических рекомендаций по осуществлению претензионно-исковой работы на региональном уровне (включая все формы исходящих документов, листы регистрации, шаблоны претензий и т.д.).

Претензионно-искровая работа по договорам в рамках Закона № 223-ФЗ осуществляется по аналогии, но с учетом норм законодательства. Например, если ответчиков несколько (если закупка проведена с выбором нескольких победителей), то и претензия направляется каждому отдельно. В любом случае заказчик должен пройти этап досудебного урегулирования спора. Отметим, что уведомление со стороны заказчика о намерении обратиться в суд не является исполнением претензионного порядка.

Сейчас активно проходит процесс автоматизации, претензионная работа также будет переведена в электронную форму посредством направления всех документов через ЕИС. Максимальная автоматизация позволит упростить и ускорить работу заказчика.

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