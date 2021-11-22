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    Для снабжения Дальнего Востока создадут модель госзаказа

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    Ситуацию с завозом грузов в удаленные регионы Дальнего Востока необходимо стабилизировать, заявил вице-премьер Юрий Трутнев. Для этого Минтрансу, Минпромторгу и Минвостокразвития поручено проработать вопрос стимулирования строительства контейнеровозов и контейнеров для морских перевозок.

    Также Минтранс разработает транспортную модель грузопотоков в Дальневосточном федеральном округе, которая позволит контролировать сроки их доставки.

    В сентябре – октябре 2021 г. проблема с задержками грузов в контейнерах стала накаляться, пишут «Ведомости».

    Причиной перебоев в поставках стали пробки в портах Приморского края из-за торможения каботажных перевозок на фоне резкого роста международных отправок, а также неудовлетворительная работа портов по обработке грузов. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магадана застряли во Владивостоке.

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