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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Для согласования проведения закрытого конкурса и аукциона вводят новый порядок

    Для согласования проведения закрытого конкурса и аукциона вводят новый порядок

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    Министерство финансов РФ разработало проект постановления «О порядке согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона». Министерством также разрабатывается нормативно правовой акт, предусматривающего признание утратившими силу приказа Минфина № 51н.

    Новым документом устанавливаются с 1 января 2022 г. порядок согласования проведения закрытого конкурса и аукциона по 44-ФЗ, а также порядок направления обращения о согласовании проведения этих процедур, форму такого обращения, порядок его рассмотрения, основания для принятия решения о согласовании проведения либо отказе.

    Кроме этого, устанавливается порядок направления решения о согласовании проведения закрытого конкурса и аукциона либо об отказе в таком согласовании.

    Положения проекта постановления основаны на положениях порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков, утвержденного приказом Минфина от 1 апреля 2020 г. № 51н.

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