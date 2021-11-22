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    При расчете объема закупок у МСП по 223-ФЗ будут учитывать меньше договоров

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    При расчете объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ планируют учитывать меньше договоров. Соответствующий документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

    При расчете объема закупок у СМСП в годовом стоимостном объеме договоров ряд закупок учитывать не надо, например, для обороны страны и безопасности государства.

    Министерство финансов РФ предложило также не учитывать закупки, связанные с поставкой и обслуживанием медицинской техники, если НМЦД выше 400 млн руб.

    Обсуждение проекта продлится до 29 ноября.

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