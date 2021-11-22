Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 году

Чек-лист от эксперта ЭТП ГПБ, помогающий ответственно подготовиться к законодательным нововведениям в закупках, начинающим действовать с 1 января 2021 года.

7 шагов, чтобы встретить 1 января в закупках во всеоружии:

1. Необходимо актуализовать информацию и документы в личном кабинете поставщика в ЕИС, а также пройти переаккредитацию. Стоит отметить, что с 01.01.2022 аккредитация для участников по 44-ФЗ станет автоматической и бессрочной.

2. Необходимо изучить законодательно закрепленные условия отклонения заявок на участие в конкурентных закупках в электронной форме. С 01.01.2022 года они станут едиными, а требования к заявке и инструкция по ее заполнению будут неотъемлемой частью извещения (документация упраздняется, теперь все будет указываться в извещении). Также в новой редакции 44-ФЗ установлены новые основания возврата заявки со стороны Оператора ЭТП. Помимо проверки наличия и соответствия обеспечительной меры Оператор ЭТП осуществляет сверку с реестром СМСП о соответствии требованиям извещения – наличии/отсутствии участника в данном реестре, проверка страны происхождения товара при установлении заказчиком запрета на поставку иностранных товаров. Особое внимание обращаем на то, что часть требований ст. 31 будет распространена на закупки у едпоставщика по пп. 4,5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

3. Необходимо пройти на ЭТП универсальную предквалификацию тем участникам, которые планируют принимать участие в закупках с НМЦК равной и более 20 млн.руб, подтвердив свой опыт за последние 3 года исполненными контрактами и договорами без неустоек и штрафных санкций на сумму не менее 20% НМЦК (приложив сканы в рамках отдельного блока на ЭТП).

4. При участии в закупках с 01.01.2022 года стоит помнить, что все участники ДОЛЖНЫ заключить контракт, если они не отозвали свои заявки после размещения протокола подведения итогов. Правом отзыва могут воспользоваться все участники кроме Победителя и 2, 3 номера.

5. Теперь абсолютно законно заказчик может осуществить оплату по контракту за вычетом неустоек и штрафных санкций, включив данное условие в Проект контракта. Будьте аккуратны при срыве сроков и внимательны к качеству исполнения обязательств, учитывая риск снижения оплаты согласно данной норме.

6. Обжаловать закупку теперь можно только через функционал личного кабинета участника в ЕИС единожды до внесения изменений и единожды после! Подробнее об обжаловании через ЕИС можно прочитать тут. Необходимо предварительно изучить все инструкции, которые уже размещены в открытом доступе в ЕИС.

7. Документы о приемке также переходят полностью в электронную форму и формирование/обмен будут осуществляться сторонами через функционал личного кабинета в ЕИС. Необходимо предварительно изучить все инструкции и алгоритмы, которые уже размещены в открытом доступе в ЕИС.

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