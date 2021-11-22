Поставка авиационного топлива, работы по реконструкции скважин, строительство объектов газораспределения — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 22 по 26 ноября 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Поставка авиационного топлива

Поставка авиационного топлива для нужд АО «Авиакомпания «Россия».

Способ закупки: Предварительный отбор\Квалификационный отбор.

Начальная цена: 143 942 271,34 USD.

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Справка о заказчике: Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» сегодня – это авиаперевозчик с мировым именем и богатой историей, лидер в области безопасности полетов, пунктуальности и качества сервиса. Компания объединяет высокопрофессиональные коллективы в различных регионах страны, каждый из которых является обладателем бесценного опыта.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Работы по реконструкции скважин

Выполнение работ по реконструкции скважин методом зарезки бокового ствола на месторождениях АО «Газпром добыча Томск».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 08.12.2021.

Начальная цена: 651 318 408,90 руб.

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Справка о заказчике: АО «Востокгазпром» — дочернее предприятие ПАО «Газпром», образованное в 1999 году и положившее начало газодобывающей отрасли Томской области. Сегодня компания специализируется на разведке и добыче природного газа, жидких углеводородов (газового конденсата и нефти), реализует стратегию, направленную на достижение конкурентного преимущества в освоении сложных малых и средних месторождений. Нефтегазодобывающий актив компании — АО «Газпром добыча Томск» (до 25.12.2020 — АО «Томскгазпром»). Томский газ направляется потребителям в регионы Сибири, а также на переработку в ООО «Газпром метанол» (до 08.12.2020 — ООО «Сибметахим»), входящее в Группу компаний «Востокгазпром», (предприятие производит метанол, формалин, карбамидоформальдегидный концентрат).

Строительство объектов газораспределения

Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Чеченской Республике (2 этап) по Программе газификации регионов РФ.

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 30.11.2021.

Начальная цена: 4 492 163 530,00 руб.

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Справка о заказчике: среди приоритетных направлений деятельности Газпром межрегионгаза — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.