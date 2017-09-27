Планы закупок программных продуктов и услуг по разработке ПО на ноябрь 2017

В ноябре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 310 закупок программных продуктов и услуг по разработке программного обеспечения на сумму более 420 млн. руб. Чтобы не пропустить публикации новых торгов, подпишитесь на уведомления на нашем канале в telegram . Доступны подписки по кодам ОКПД 2, ключевому слову или отдельному заказчику по ИНН. Чтобы ежедневно получать уведомления о новых торгах по выбранному ОКПД 2 на электронную почту, зарегистрируйтесь на ЭТП ГПБ.

Планы закупок на ноябрь 2017 г.

Наименование организации Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) АО «Златмаш»

92 16,1 млн. от 100 тыс. до 250 тыс.

АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» 180 93,78 млн. от 42 тыс. до 1 млн. АО «МАШ» 22 199,25 млн. от 2,5 млн. до 14,75 млн.

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- Основных металлов

- Пищевых продуктов и напитков

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