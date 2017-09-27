Планы закупок программных продуктов и услуг по разработке ПО на ноябрь 2017

В ноябре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 310 закупок программных продуктов и услуг по разработке программного обеспечения на сумму более 420 млн. руб. Чтобы не пропустить публикации новых торгов, подпишитесь на уведомления на нашем канале в telegram. Доступны подписки по кодам ОКПД 2, ключевому слову или отдельному заказчику по ИНН. Чтобы ежедневно получать уведомления о новых торгах по выбранному ОКПД 2 на электронную почту, зарегистрируйтесь на ЭТП ГПБ.
Планы закупок на ноябрь 2017 г.
|Наименование организации
|Количество процедур (шт.)
|Объём закупок (руб.)
|НМЦК (руб.)
|
АО «Златмаш»
|92
|16,1 млн.
|от 100 тыс. до 250 тыс.
|
АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»
|180
|93,78 млн.
|от 42 тыс. до 1 млн.
|
АО «МАШ»
|22
|199,25 млн.
|от 2,5 млн. до 14,75 млн.
Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.
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