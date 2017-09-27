Ноябрь - сезон активных продаж! Ознакомьтесь с планами закупок крупнейших заказчиков.
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В ноябре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 287 закупок компьютерного, электронного и оптического оборудования на сумму более 3 млрд. руб., среди них:
Планы закупок на ноябрь 2017 г.
|Наименование организации
|Количество процедур (шт.)
|Объём закупок (руб.)
|НМЦК (руб.)
|
ООО «Тюмень Водоканал»
|26
|6,67 млн.
|от 110 тыс. до 826 тыс.
|
АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»
|180
|2,52 млрд.
|от 7 млн. до 21 млн.
|
АО «МАШ»
|22
|26,81 млн.
|от 900 тыс. до 1,5 млн.
Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.
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- Пищевых продуктов и напитков
- Программных продуктов и услуг по разработке ПО