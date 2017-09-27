Планы закупок компьютерного оборудования на ноябрь 2017

Ноябрь - сезон активных продаж! Ознакомьтесь с планами закупок крупнейших заказчиков.

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В ноябре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 287 закупок компьютерного, электронного и оптического оборудования на сумму более 3 млрд. руб., среди них:

Планы закупок на ноябрь 2017 г.

Наименование организации Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) ООО «Тюмень Водоканал» 26 6,67 млн. от 110 тыс. до 826 тыс.

АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» 180 2,52 млрд. от 7 млн. до 21 млн. АО «МАШ» 22 26,81 млн. от 900 тыс. до 1,5 млн.

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