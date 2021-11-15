Правила работы ЕИС в сфере закупок будут скорректированы

Министерство финансов РФ подготовил предложения по корректировке правил работы Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок в соответствии с новыми положениями 44-ФЗ. Проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается утвердить правила работы ЕИС, требования к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок, требования к таким системам, а также порядок работы системы, обеспечивающий мониторинг доступности ЕИС, фиксацию действий или бездействия участников контрактной системы, пишет «Интерфакс».

Постановлением предлагается утвердить два новых положения (о правилах работы ЕИС и системы мониторинга) и требования к региональным и муниципальным закупочным системам.

Документ также предусматривает корректировку или отмену ряда действующих нормативных правовых актов. В частности, предлагается отменить правительственные постановления № 1091 «О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок» и 1414 «О порядке функционирования ЕИС в сфере закупок», а также отдельные положения ряда других правительственных постановлений.

Необходимость такой коррекции нормативной правовой базы в сфере закупок объясняется принятием оптимизационных поправок к 44-ФЗ. Эти поправки предусматривают сокращение числа видов закупочных процедур, сроков их проведения, электронизацию и автоматизацию различных этапов проведения госзакупок и т.п.

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