Малый и средний бизнес может купить отечественное ПО со скидкой

Компании из числа малого и среднего предпринимательства (МСП) могут приобрести отечественное программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям со стороны государства. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Новая мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Она должна повысить эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений.

Компании могу приобрести, например, софт, автоматизирующий бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и так далее. Программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России. На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд руб.

Всего компаниям предложат более 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Отбор правообладателей и ПО продолжается, в итоговый список уже вошли программные продукты 1С, программное обеспечение для анализа скважинных данных Darcy и другие ИТ-решения. Узнать о них подробнее можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий.