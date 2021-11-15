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    IT-компаниям станет доступнее госзаказ

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    В России создается платформа «Гостех», которая упростить доступ ИТ-компаний и разработчиков на рынок госзаказа. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

    С 2024 г. все разработки российских сервисов для взаимодействия граждан и бизнеса с государством будут проходить на платформе «Гостех», сообщает ТАСС.

    Минцифры введет требования по совместимости российского софта и российского «железа», потому что «наш софт должен работать на нашем железе». «Мы должны создать систему, с одной стороны, экономического стимулирования, которая бы побуждала крупные компании покупать российское оборудование. С другой стороны, понятно, что мы все равно будем вводить определенные ограничения. Например, при продлении разрешений в этом году на LTE мы предусмотрели, что с 2023 г. на сети связи можно будет ставить только российские базовые станции LTE», – сообщил министр.

    По его словам, вначале российское оборудование будет дороже зарубежных аналогов, но министерство проработает систему обеспечения ценового преимущества отечественного оборудования.

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