База отдыха в Тюмени, часть административного здания в Москве, комплекс по производству прямолинейных клееных деревянных изделий, автобус MERCEDES-BENZ SPRINTER 516— торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре-декабре 2021 года

28 января 2022 г. Mercedes-Benz S-500, Недвижимость в Воронежской области, Мультифазная насосная станция Rosscor Holding B.V., Профилакторий Серовской ГРЭС — торги имуществом на ЭТП ГПБ в феврале 2022 года Подробнее

21 января 2022 г. Имущество в Брянске, квартиры в ЯНАО, недвижимость в Тамбове — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе-феврале 2022 года Подробнее

17 января 2022 г. Автобус MAN Lion's, недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде и Брянске — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе-феврале 2022 года Подробнее

10 января 2022 г. Помещение в Москве, речное судно в Югре, недвижимость в Липецке, Тамбове и ЯНАО — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе 2022 года Подробнее

29 декабря 2021 г. Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Подробнее

26 декабря 2021 г. Недвижимость в Москве, речное судно в Югре, физкультурно-оздоровительный комплекс в Липецке — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе 2022 года Подробнее

21 декабря 2021 г. Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru» Подробнее

21 декабря 2021 г. Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 года Подробнее

20 декабря 2021 г. Недвижимость в Москве, помещение в Марий Эл, речное судно в Югре, физкультурно-оздоровительный комплекс в Липецке — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 года Подробнее

10 декабря 2021 г. Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru Подробнее

10 декабря 2021 г. Недвижимость в центре Москвы, здание с депозитарием, фирма, специализирующаяся на аренде — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 года Подробнее

05 декабря 2021 г. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тульской области, Производственная база в Новой Москве, историческое здание в центре Москвы — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 года Подробнее

29 ноября 2021 г. Производственная база в Новой Москве, историческое здание в центре Москвы, квартира и офисы в Москве — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 года Подробнее

25 ноября 2021 г. Регистрация в ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества Подробнее

22 ноября 2021 г. Квартира и офис в Москве, спортивный комплекс, гараж на 13 машин — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 года Подробнее

08 ноября 2021 г. Недвижимость в Москве, База отдыха «Лунная поляна» в Сочи, имущество в Калужской области — торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре 2021 года Подробнее

01 ноября 2021 г. Нежилое помещение в центре Москвы, База отдыха «Лунная поляна» в Сочи, TOYOTA Camry в Москве, Мобильный комплекс MEGAMACS— торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре 2021 года Подробнее

25 октября 2021 г. TOYOTA Camry, нежилое помещение в центре Москвы, творческая мастерская в Краснодаре – торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре 2021 года Подробнее

19 октября 2021 г. Запуск ГИС Торги Подробнее

18 октября 2021 г. Недвижимость и земля в центре Москвы, LEXUS LS 460, АЗС в Рязанской области — торги имуществом на ЭТП ГПБ в октябре-ноябре 2021 года Подробнее

08 октября 2021 г. Недвижимость в центре Москвы, LEXUS LS 460 в Москве, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в октябре 2021 года Подробнее

27 сентября 2021 г. Творческая мастерская в Краснодаре, прогулочный катер «Princess-360», помещение в центре Москвы - торги имуществом на ЭТП ГПБ в октябре 2021 года Подробнее

19 сентября 2021 г. TOYOTA Land Cruiser, жилой комплекс в Краснодарском крае, квартира в Москве — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года Подробнее

09 сентября 2021 г. Недвижимость в центре Москвы, жилой комплекс в Краснодаре, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года Подробнее

06 сентября 2021 г. Недвижимость в центре Москвы, база отдыха в Сочи, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года Подробнее

27 августа 2021 г. Земля и недвижимость в Химках, квартира в Москве, жилой комплекс в Краснодаре — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года Подробнее

20 августа 2021 г. Объекты жилого комплекса КС Краснодарская, офисные помещения в Москве, квартира в Электростали — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года Подробнее

16 августа 2021 г. Клуб в Тульской области, имущество в Новгородской области, квартира в центре Москвы — торги имуществом на ЭТП ГПБ в августе-сентябре 2021 года Подробнее

06 августа 2021 г. Производственная база в Волгограде, имущество в Новгородской области, квартира в Ухте — торги имуществом на ЭТП ГПБ в августе 2021 года Подробнее

02 августа 2021 г. Renault Captur 2019, квартира в Москве и производственная база в Волгограде - торги имуществом на ЭТП ГПБ в августе 2021 года Подробнее

23 июля 2021 г. HYUNDAI TIBURON, TOYOTA RAV4, HONDA CIVIC — Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале августа 2021 года Подробнее

19 июля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в конце июля-августе 2021 года Подробнее

09 июля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — вторая половина июля и начало августа 2021 года Подробнее

02 июля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в середине июля 2021 года Подробнее

25 июня 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в июле 2021 года Подробнее

18 июня 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — начало июля 2021 года Подробнее

07 июня 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в конце июня 2021 года Подробнее

28 мая 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — середина июня 2021 года Подробнее

24 мая 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в июне 2021 года Подробнее

14 мая 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в мае-июне 2021 года Подробнее

11 мая 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале июня 2021 года Подробнее

30 апреля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — середина мая 2021 года Подробнее

26 апреля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за май 2021 года Подробнее

19 апреля 2021 г. На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукцион Подробнее

19 апреля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в мае 2021 года Подробнее

12 апреля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в конце апреля и начале мая 2021 года Подробнее

05 апреля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — апрель-май 2021 года Подробнее

29 марта 2021 г. АО «РАДАР-2633» готовит к публикации процедуры по продаже имущества Подробнее

29 марта 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в апреле 2021 года – все самое интересное Подробнее

22 марта 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в первой половине апреля 2021 года Подробнее

15 марта 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в марте-апреле 2021 года Подробнее

01 марта 2021 г. Март 2021 - торги имуществом на ЭТП ГПБ Подробнее

20 февраля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в марте 2021 года Подробнее

15 февраля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в феврале-марте 2021 года Подробнее

08 февраля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ во второй половине февраля Подробнее

01 февраля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за февраль 2021 Подробнее

24 января 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале февраля 2021 года Подробнее

18 января 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе-феврале 2021 года Подробнее

11 января 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за вторую половину января 2021 Подробнее

28 декабря 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе 2021 Подробнее

21 декабря 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ – декабрь 2020 и январь 2021 Подробнее

14 декабря 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за декабрь 2020 и в январе 2021 Подробнее

14 декабря 2020 г. На ЭТП ГПБ размещено невостребованное имущество АО «Уралэлектромедь Подробнее

07 декабря 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2020 и январе 2021 Подробнее

30 ноября 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за декабрь 2020 Подробнее

23 ноября 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за декабрь 2020 Подробнее

16 ноября 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2020 Подробнее

09 ноября 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2020 Подробнее

30 октября 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ – ноябрь-декабрь Подробнее

26 октября 2020 г. Ноябрь 2020 - продажа имущества на ЭТП ГПБ Подробнее

19 октября 2020 г. Продажа имущества на ЭТП ГПБ в октябре и ноябре 2020 Подробнее

12 октября 2020 г. Продажа имущества октябрь-ноябрь 2020 - торги на ЭТП ГПБ Подробнее

05 октября 2020 г. Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ вторая половина октября 2020 Подробнее

25 сентября 2020 г. Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ в октябре 2020 Подробнее

04 сентября 2020 г. Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ в сентябре-октябре Подробнее

28 августа 2020 г. Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ Подробнее

26 августа 2020 г. Продажа имущества ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБ Подробнее

01 октября 2019 г. Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке Подробнее

19 февраля 2018 г. Минюст против унификации торгов по продаже имущества Подробнее