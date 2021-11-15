Автотранспортные услуги с привлечением СМСП, поставка газораспределительных станций и узлов обвязки скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 15 по 19 ноября 2021 года.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Автотранспортные услуги с привлечением СМСП

Оказание автотранспортных услуг в ЯНАО (Ямбургское месторождение) для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2022-2024 гг. (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства).

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 01.12.2021.

Начальная цена: 2 519 987 439,50 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе с 1984 года. Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата, нефти, проведение геологоразведочных работ. Предприятие является признанным лидером газодобычи, пионером во внедрении новых технологий в производство и управление, в применении вахтового метода труда. Производственные мощности позволяют извлекать более 5 млн тонн газового конденсата и около 180 млрд куб. м газа ежегодно.

Поставка газораспределительных станций

Поставка газораспределительных станций и нестандартизированного оборудования для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 17.11.2021.

Начальная цена: 869 890 861,99 руб.

Принять участие в торгах

Поставка узлов обвязки скважин

Поставка узлов обвязки скважин для объекта строительства «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для нужд ООО «Газпром комплектация».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 24.11.2021.

Начальная цена: 889 202 888,24 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», является централизованным поставщиком дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически выгодных условиях.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.