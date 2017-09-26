Планы закупок основных металлов на ноябрь 2017

Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.
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В ноябре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 153 закупки основных металлов (железо, чугун, сталь) на сумму около 2 млрд. руб., среди них:
Планы закупок на ноябрь 2017 г.
|Наименование организации
|Объём закупок (руб.)
|НМЦК (руб.)
|
АО «Златмаш»
|1,9 млрд.
|от 4 млн. до 26 млн.
|
АО «НПО Энергомаш»
|36 млн.
|от 550 тыс. до 7,4 млн.
|
ООО «РВК-Воронеж»
|7 млн.
|от 700 тыс. до 4 млн.
Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.
Другие планы закупок на ноябрь 2017 г.
- Пищевых продуктов и напитков
- Программных продуктов и услуг по разработке ПО