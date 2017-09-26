Планы закупок основных металлов на ноябрь 2017

Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

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В ноябре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 153 закупки основных металлов (железо, чугун, сталь) на сумму около 2 млрд. руб., среди них:

Планы закупок на ноябрь 2017 г.

Наименование организации

Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) АО «Златмаш»

1,9 млрд. от 4 млн. до 26 млн. АО «НПО Энергомаш»



36 млн. от 550 тыс. до 7,4 млн. ООО «РВК-Воронеж»



7 млн. от 700 тыс. до 4 млн.

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- Компьютерного оборудования

- Программных продуктов и услуг по разработке ПО