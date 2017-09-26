Планы закупок продуктов и напитков на ноябрь 2017

Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

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В ноябре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 539 закупок пищевых продуктов и напитков на сумму более 510 млн. руб., среди них:

Планы закупок на ноябрь 2017 г.

Наименование организации Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) АО «Златмаш» 414 266 млн. от 127 тыс. до 1,8 млн. АО «Военторг-Восток» 61 27 млн. от 114 тыс. до 2,2 млн. АО «Военторг-Центр» 50 128 млн. от 2,4 млн.

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Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.

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- Основных металлов

- Компьютерного оборудования

- Программных продуктов и услуг по разработке ПО