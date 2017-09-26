Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.
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В ноябре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 539 закупок пищевых продуктов и напитков на сумму более 510 млн. руб., среди них:
Планы закупок на ноябрь 2017 г.
|Наименование организации
|Количество процедур (шт.)
|Объём закупок (руб.)
|НМЦК (руб.)
|
АО «Златмаш»
|414
|266 млн.
|от 127 тыс. до 1,8 млн.
|
АО «Военторг-Восток»
|61
|27 млн.
|от 114 тыс. до 2,2 млн.
|
АО «Военторг-Центр»
|50
|128 млн.
|от 2,4 млн.
Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.
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