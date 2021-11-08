Заказчикам рекомендуют пройти обучение по программам в сфере строительства

Представители Министерства строительства РФ рекомендуют заказчикам организовать обучение работников, в должностные обязанности которых входит обеспечение процесса заключения контрактов строительного подряда, а также контрактов на оказание услуг технического заказчика, выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Заказчикам следует обратить внимание на программы по обучению в сфере строительства «Школа заказчика объектов капитального строительства», а также на другие аналогичные программы.