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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Заказчикам рекомендуют пройти обучение по программам в сфере строительства

    Заказчикам рекомендуют пройти обучение по программам в сфере строительства

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    Представители Министерства строительства РФ рекомендуют заказчикам организовать обучение работников, в должностные обязанности которых входит обеспечение процесса заключения контрактов строительного подряда, а также контрактов на оказание услуг технического заказчика, выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

    Заказчикам следует обратить внимание на программы по обучению в сфере строительства «Школа заказчика объектов капитального строительства», а также на другие аналогичные программы.

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