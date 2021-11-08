Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / За нарушение квот на закупку отечественных товаров могут ввести санкции

    За нарушение квот на закупку отечественных товаров могут ввести санкции

    Поделиться

    За невыполнение требований постановления правительства РФ о минимальной доле закупок товаров российского производства могут быть введены санкции. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

    По его словам, пока за невыполнение квот никаких санкций нет в отношении госзаказчиков, но подведя итоги этого года и проанализировав данные по отраслям, возможно введение ограничений. Он добавил, что введение квот на закупку отечественных товаров уже положительно повлияло на загрузку предприятий. В частности, в радиоэлектронной промышленности по ряду направлений заметен существенный рост.

    Квоты на закупки ряда видов отечественных товаров госзаказчиками и госкомпаниями начали действовать с 2021 г. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в области радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и др.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить