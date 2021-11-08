За нарушение квот на закупку отечественных товаров могут ввести санкции

За невыполнение требований постановления правительства РФ о минимальной доле закупок товаров российского производства могут быть введены санкции. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

По его словам, пока за невыполнение квот никаких санкций нет в отношении госзаказчиков, но подведя итоги этого года и проанализировав данные по отраслям, возможно введение ограничений. Он добавил, что введение квот на закупку отечественных товаров уже положительно повлияло на загрузку предприятий. В частности, в радиоэлектронной промышленности по ряду направлений заметен существенный рост.

Квоты на закупки ряда видов отечественных товаров госзаказчиками и госкомпаниями начали действовать с 2021 г. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в области радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и др.