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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин рассказал, кто будет выдавать гарантии участникам госзакупок и вести их спецсчета

    Минфин рассказал, кто будет выдавать гарантии участникам госзакупок и вести их спецсчета

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    Министерство финансов РФ подготовило проект с изменениями документов о требованиях к банкам, обслуживающим спецсчета, банкам-гарантам. В нем появятся и требования к региональным гарантийным организациям. Новые правила могут заработать с 1 января.

    Спецсчета, как и прежде, будут обслуживать банки, соответствующие требованиям Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах. Аналогичные требования сейчас установлены в отдельном акте. Также обслуживать счета смогут кредитные организации, взаимодействующие со всеми операторами электронных площадок.

    Для банков-гарантов останется только требование к рейтингу. Условия о размере собственных средств не будет.

    Кроме того, установят ряд требований к региональным гарантийным организациям.

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