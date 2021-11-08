Минфин рассказал, кто будет выдавать гарантии участникам госзакупок и вести их спецсчета

Министерство финансов РФ подготовило проект с изменениями документов о требованиях к банкам, обслуживающим спецсчета, банкам-гарантам. В нем появятся и требования к региональным гарантийным организациям. Новые правила могут заработать с 1 января.

Спецсчета, как и прежде, будут обслуживать банки, соответствующие требованиям Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах. Аналогичные требования сейчас установлены в отдельном акте. Также обслуживать счета смогут кредитные организации, взаимодействующие со всеми операторами электронных площадок.

Для банков-гарантов останется только требование к рейтингу. Условия о размере собственных средств не будет.

Кроме того, установят ряд требований к региональным гарантийным организациям.