Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022

По-прежнему Победителем запроса котировок будет признаваться участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который предложит наиболее низкую цену контракта или наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг. Прогнозируется, что с 01.01.2022 — это будет самый востребованный способ закупок среди заказчиков.

Для заказчиков установлен предел по годовому объему запросов котировок, который не должен превышать 20% совокупного годового объема закупок заказчика или 100 млн рублей в отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в прошедшем календарном году составил менее 500 млн рублей. Для проведения данного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) законодателем закреплены следующие случаи:

закупка товаров для нормального жизнеобеспечения граждан (при соблюдении ряда условий);

закупка товаров, работ, услуг, которые были предметом контракта, расторгнутого заказчиком в одностороннем порядке;

закупка заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства;

закупка лекарственных препаратов, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям по решению врачебной комиссии;

закупка спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, необходимых для олимпийской команды и сборной команды РФ, субъектов РФ;

закупка услуг по защите интересов РФ в случае подачи физическими лицами и (или) юридическими лицами в судебные органы иностранных государств, международные суды и арбитражи исков к РФ при необходимости привлечения российских и (или) иностранных специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг;

закупка изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;

закупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Алгоритм

Рассмотрим подробно каждый шаг в алгоритме проведения запроса котировок в электронной форме и предельные сроки, установленные на законодательном уровне:

Формирование потребности и основных условий закупочной процедуры, формирование лота (по общим основаниям, с учетом положений Закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), подбор ОКПД 2, проверка объекта закупки по НПА, регулирующим импортозамещение; Планирование закупки ТРУ; Формирование основных условий описания объекта закупки. Подготовка извещения о закупке (согласно требованиям ст. 42 новой редакции Закона № 44-ФЗ), описания объекта закупки, проекта контракта и размещение в ЕИС; Прием заявок на участите в закупке. Минимальный срок подачи заявок должен составлять не менее 4 рабочих дней до даты окончания приема заявок на участие;

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается через закрытый интерфейс личного кабинета участника на ЭТП в рамках единого электронного документа и состоит из:

Предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, при этом отмечено, что заказчик не вправе требовать представление документов, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром.

Документы об участнике запроса котировок:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица

б) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным п.1 ч.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ (например, по Постановлению Правительства РФ №99, при закупках определенных видов строительных работ, транспортных услуг, и т.д.);

в) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 3 - 5, 7 - 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ;

г) реквизиты счета участника закупки, на который осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты за исполнение обязательств по контракту.

Предложения участника закупки о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (согласно ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ) с приложением:

а) информации и документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 14 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены такие запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Запрос на разъяснение положений извещения по данному способу закупки не предусмотрен на законодательном уровне. Участники закупок должны быть предельно внимательны, подавая заявку на участие в запросе котировок, так как они соглашаются со всеми условиями, изложенными в извещении. У заказчика есть право на внесение изменений (при необходимости) в срок не позднее чем за 1 рабочий день до окончания подачи заявок, при этом присутствует необходимость продлить прием заявок таким образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял не менее 3 дней.

Отмена закупки осуществляется на стандартных условиях в срок не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок.

7. Рассмотрение заявок закупочной комиссией осуществляется в один этап, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов.

Основания отклонения заявок

Основания отклонения заявок установлены в п.1-8 ч.12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ по аналогии с основаниями, установленными для рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе:

1) непредставления участником закупки оператору ЭТП в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

2) непредставления информации и документов, предусмотренных п. 2 (информация об участнике закупке) и п.3 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ (дополнительным требованиям), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1 (отсутствие в РНП), 2 (дополнительным требованиям) и 2.1 (при наличии требований об универсальной стоимостной предквалификации) ст. 31 Закона № 44-ФЗ;

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках национального режима согласно ст. 14 Закона № 44-ФЗ (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ);

5) непредставления информации и документов, предусмотренных п.5 ч.1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ (общие требования к заявке), если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ (в случае установления в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным п. 4 ст. 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации (находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольными недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними);

7) предусмотренных ч. 6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ (отказ в принятии независимой гарантии);

8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке.

Протокол подведения итогов

Формируемый заказчиком протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать информацию, предусмотренную п. 1, 2, 4 - 7 ч. 17 ст. 48 Закона № 44-ФЗ, а именно:

1) дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), идентификационные номера заявок на участие в закупке; 2) о принятом в отношении каждой заявки (каждой части заявки), поданной на участие в закупке, решении о соответствии извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, с обоснованием такого решения и указанием положений Закона № 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют извещению об осуществлении закупки; 4) порядковые номера, присвоенные в соответствии с Законом № 44-ФЗ заявкам на участие в закупке; 5) о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со ст. 28 и 29 Закона № 44-ФЗ (для учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов); 6) о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки на участие в закупке; 7) о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ.

9. Далее Оператор ЭТП в срок не позднее одного часа с момента получения направленного и подписанного заказчиком протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает в ЕИС и на ЭТП.

10. Участник (принимавший участие в закупке) вправе единожды направить запрос о разъяснении информации, содержащейся в протоколе подведения итогов, но не позднее даты заключения контракта. Направление осуществляется через Оператора ЭТП (с использованием функционала ЭТП) и не позднее 1 часа с момента поступления такого запроса оператор ЭТП направляет его с использованием электронной площадки заказчику. Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику такого запроса, он обязан направить соответствующие разъяснения оператору ЭТП.

Этап контрактации

11. Этап контрактации. Итак, заключение контракта по результатам проведения электронного запроса котировок осуществляется в порядке, установленном ст. 51 Закона № 44-ФЗ, с учетом следующих особенностей:

1) заказчик формирует и размещает в ЕИС и на ЭТП (с использованием функционала ЕИС) без своей подписи, проект контракта не позднее 3 часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 2) участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия по подписанию Проекта контракта (согласно п. 1 ч. 3 ст. 51 Закона № 44-ФЗ), не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления заказчиком действий согласно вышеуказанному п.1; 3) заказчик осуществляет действия по подписанию Проекта контракта в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем осуществления подписания участником закупки, с которым заключается контракт, но не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 4) осуществление действий, предусмотренных п. 2 части 2 (увеличение количества товара), п. 2 ч. 3 (размещение протокола разногласий к проекту контракта), п. 2 и 3 ч. 4 (формирование новой редакции контракта с учетом протокола разногласий) ст. 51 Закона № 44-ФЗ, не допускается.

Типовые ошибки заказчиков

Стоит отметить, что типовыми ошибками заказчиков являются:

Превышение установленного законодателем годового предела закупок и некорректный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

Нарушение сроков на разных этапах проведения закупочной процедуры;

Установление избыточных требований к участникам закупок;

Необоснованное отклонение заявок на участие в закупке;

Формальные ошибки при формировании и размещении извещения и описания объекта закупки (например, при поставке высокотехнологичных товаров, технологически сложного оборудования) и протокола подведения итогов.

Рекомендуем учесть опыт коллег и при размещении документов на ЭТП и в ЕИС осуществлять проверку на соответствие требованиям законодательства и полноту их указания. Учитывая, относительно новую норму и исключение возможности направления протокола разногласий со стороны Победителя закупки, то стоит наиболее пристально заказчикам - подходить к процессу формирования извещения и всех приложений к нему, а участнику – к изучению всех документов в рамках закупки.