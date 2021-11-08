Работы по строительству трубопроводов для транспортировки газа до побережья Балтийского моря, услуги по организации и проведению процедур с целью завоза нефтепродуктов, поставка автоматизированных газораспределительных станций — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 8 по 12 ноября 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Работы по строительству трубопроводов для транспортировки газа до побережья Балтийского моря

Выполнение работ по строительству линейной части магистральных трубопроводов. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» (км 332,0 - км 397,6) и КЦ-5 КС «Пикалевская» по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря».

Способ закупки: Попозиционная.

Дата и время окончания срока приема заявок: 11.11.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 5 022 476 311,56 руб.

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Справка о заказчике: Генеральный директор АО «Газстройпром» – Николай Ткаченко. Заказчики – предприятия Группы «Газпром». Основные виды деятельности – строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ТЭК (технологические комплексы нефтегазовых месторождений, трубопроводы, компрессорные станции и др.), строительство объектов гражданского назначения, услуги в сфере инжиниринга, комплектации и логистики.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Услуги по организации и проведению процедур с целью завоза нефтепродуктов

Оказание услуг по организации и проведению закупочных процедур по выбору поставщиков с целью завоза нефтепродуктов.

Способ закупки: Попозиционная.

Дата и время окончания срока приема заявок: 14.11.2021 23:59 (МСК).

Начальная цена: 700 000 000,00 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы» реализует проекты в рамках концессионных соглашений, решая проблему изношенной коммунальной инфраструктуры.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Поставка автоматизированных газораспределительных станций

Поставка автоматизированных газораспределительных станций для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» в 2022-2025 гг.

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 24.11.2021.

Начальная цена: 12 160 010 044,10 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», является централизованным поставщиком дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически выгодных условиях.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.