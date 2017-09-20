Минфин ограничит число банков для выдачи банковской гарантии

Минфин РФ предлагает ограничить число банков, имеющих право предоставлять банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов при госзакупках (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ), следует из подготовленного Минфином проекта постановления правительства РФ.

По предложению Минфина, банковские гарантии при госзакупках смогут выдавать только те банки, которые будут удовлетворять ряду требований.

В числе таких требований - наличие у банка собственных средств в размере не менее 1 млрд рублей, участие банка в системе обязательного страхования вкладов физических лиц, наличие у банка кредитного рейтинга на уровне не ниже "BBB-(RU)" или "ruBBB-".

Еще одно требование заключается в соблюдении банком обязательных нормативов ЦБ на все отчетные даты в течение последних шести месяцев.

В случае принятия этого постановления названные нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.