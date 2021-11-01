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    ЦБ РФ продолжил повышать ключевую ставку

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    Центральный банк РФ в шестой раз с марта 2021 г. повысил ключевую ставку, увеличив ее с 25 октября на 0,75 п. п. до 7,5%. По информации Минэкономразвития, темпы инфляции на 18 октября составляют 7,78% в годовом выражении.

    Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по депозитам и кредитам, спорят эксперты. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам все еще растет.

    ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 17 декабря на последнем заседании в текущем году. Следовательно, принятая на нем ставка станет основой для расчетов облагаемых НДФЛ процентов по вкладам за 2022 г. Аналитики полагают, что регулятор может повысить ключевую ставку вплоть до 8%. Ситуация во многом будет зависеть от инфляции. Пока из-за очень высоких ее темпов ключевая ставка все равно не доходит до нейтрального уровня.

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