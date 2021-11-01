Правительство РФ расширит программу антикризисных кредитов для малого бизнеса

Правительство РФ расширит список отраслей, которые могут расcчитывать на кредитную поддержку по антикризисной программе. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов, пишет газета «Известия».

В перечень войдут шесть новых сфер: стоматология, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, дополнительное образование, ремонт, а также услуги по уходу за детьми. Под ремонтом понимается ОКВЭД 95, а именно — ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

В рамках программы помощь смогут получить и крупные предприятия из сфер культуры и общепита, для них будет сделано исключение.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова уточнила, что в 2022 г. на программу потребуется до 20 млрд руб. дополнительного финансирования.

Первый вице-премьер счел возможным проработать и инициативу, касающуюся недельной отсрочки по уплате страховых взносов за октябрь, которую необходимо произвести до 15 ноября. По его словам, «вопрос поставлен» и ФНС «делает все возможное», чтобы перенести сроки.