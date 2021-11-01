Минфин изменит ряд постановлений правительства о госзакупках

Министерство финансов РФ уточнит правила изменения существенных условий контрактов и скорректирует подзаконные акты с учетом последних оптимизационных поправок к 44-ФЗ.

К примеру, известно, что министерство уточнит цены контрактов, существенные условия которых можно менять при невозможности исполнения по объективным причинам.

Речь идет о контрактах жизненного цикла на срок не менее 3 лет для федеральных и региональных нужд, не менее 1 года для муниципальных нужд цена будет 100 млн. руб. и выше.

Также изменения затронут и строительные контракты жизненного цикла на проектирование или реконструкцию объекта капитального строительства на срок не менее 1 года — 100 млн. руб. и выше.

Кроме этого, будут уточнены и контракты на выполнение НИОКР на срок не менее 1 года — 100 млн. руб. и выше.

Специалисты скорректируют и правила об автоматическом переносе срока подачи предложений о цене контракта. Не будут переносить даты торгов при любых открытых электронных аукционах.