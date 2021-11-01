С РНП сверяются меньше половины госзаказчиков

Четверть (24%) заказчиков госзакупок полагают, что получить информацию из реестра недобросовестных поставщиков (РНП) не обязательно, так как она не имеет большого значение для заключением контракта. Такие данные содержатся в опросе сервиса «Актион Госзакупки», сообщает «Газета.Ru».

С реестром сверяются меньше половины заказчиков (40%), а 24% опрошенных уверены, что информация в нем не значима. Еще 18% не проверяют исполнителя, пока не получат прямое указание руководства. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос «почему вы не пользуетесь проверкой через реестр?» 19% ответили, что участник из РНП вполне может исполнить контракт добросовестно. 5% сказали, что вообще не видят в РНП пользы и не перепроверяют своих поставщиков. Остальные 76% ответили, что обращение к реестру лишь замедлит работу самого заказчика.

Кстати, 39% опрошенных никогда не подавали данные о поставщике в РНП, а 61% делали это только в случае грубых нарушений.