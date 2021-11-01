Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / С РНП сверяются меньше половины госзаказчиков

    С РНП сверяются меньше половины госзаказчиков

    Поделиться

    Четверть (24%) заказчиков госзакупок полагают, что получить информацию из реестра недобросовестных поставщиков (РНП) не обязательно, так как она не имеет большого значение для заключением контракта. Такие данные содержатся в опросе сервиса «Актион Госзакупки», сообщает «Газета.Ru».

    С реестром сверяются меньше половины заказчиков (40%), а 24% опрошенных уверены, что информация в нем не значима. Еще 18% не проверяют исполнителя, пока не получат прямое указание руководства. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

    Отвечая на вопрос «почему вы не пользуетесь проверкой через реестр?» 19% ответили, что участник из РНП вполне может исполнить контракт добросовестно. 5% сказали, что вообще не видят в РНП пользы и не перепроверяют своих поставщиков. Остальные 76% ответили, что обращение к реестру лишь замедлит работу самого заказчика.

    Кстати, 39% опрошенных никогда не подавали данные о поставщике в РНП, а 61% делали это только в случае грубых нарушений.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить