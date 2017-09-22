Минэкономразвития предлагает проводить торги по реализации госимущества по 44-ФЗ

Минэкономразвития сделало новую попытку унифицировать продажи имущества — государственного, муниципального, специальных разрешений, активов банкротов и непрофильных активов госкомпаний. Законопроект об этом ведомство разослало коллегам по Белому дому. Схожие инициативы предпринимаются не первый год, но пока успеха не имели: аналогичный «кодекс об имущественных торгах» в 2016 году увяз в согласованиях, а нынешний проект рискует не пройти через Госдуму из-за идеи электронных продаж непрофильной собственности госмонополий на подконтрольных государству площадках для госзаказа.

Минэкономразвития подготовило и разослало в ведомства поправки к законам о госзакупках и закупках госкомпаний (ФЗ-44 и ФЗ-223). По ним ФЗ-44 («О контрактной системе») должен превратиться в закон «О контрактной системе и имущественных торгах», к которым отнесены как торги государственным и муниципальным имуществом, так и продажи имущества или предприятия должника в ходе банкротства. Также под новое регулирование подпадают конкурсы на право заключения концессий, торги за получение специальных государственных разрешений и заключение соглашений о ГЧП. Проект требует электронных продаж государственной недвижимости, ценных бумаг, предметов искусства, имущества банкротов, а также имущества, продаваемого по решению суда, и подробно описывает процедуры и обжалование их нарушений.

Отдельно вводится и новый порядок продаж непрофильных активов компаний с госучастием. Определять «непрофильность» активов Минэкономразвития предлагает по критериям, которые определит правительство, а продавать их требует только в электронном виде на торговых площадках, отобранных для госзакупок по ФЗ-44. Это очередная попытка Белого дома принудительно нарастить конкурентные торговые процедуры в госкомпаниях. Однако включение ее в текст увеличивает риск блокировки проекта лоббистами в Госдуме так же, как это произошло с правительственной реформой всей закупочной деятельности. Последняя, напомним, также была оформлена пакетом поправок к ФЗ-44 и ФЗ-223 и предполагала перевод закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса (10% всех их закупок, чуть менее 3 трлн руб. в год) в электронную форму и на те же площадки для госзаказа. Эта норма в итоге и торпедировала оба правительственных законопроекта — они не были приняты, несмотря на прямое поручение президента провести их через Госдуму до конца весенней сессии.

Это не первая попытка Минэкономразвития внести изменения в действующую систему. Год назад министерство уже пыталось написать кодекс имущественных торгов — причем и та попытка была не первой: до этого были разработаны проект Минэкономразвития «Об открытых торгах» и конкурирующие поправки ФАС и Минкомсвязи к закону «О защите конкуренции». Однако договориться ведомствам не удалось, а компромиссный кодекс за год так и не был принят.