Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45

Согласно ч. 22 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44) в отдельных сферах деятельности может быть установлен особый порядок определения НМЦК.

В Постановлении Правительства РФ от 08.05.2020 г. № 645[1] было установлено, что при осуществлении закупок охранных услуг порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также начальной цены единицы товара, работы, услуги устанавливается Росгвардией по согласованию с Минфином России. На основании этого в конце апреля 2021 года Приказом Росгвардии от 15.02.2021 г. № 45[2] для осуществления закупки охранных услуг определены новые единые правила расчета организатором НМЦК.

Сфера применения Приказа Росгвардии № 45 от 15.02.2021 года

Приказ Росгвардии № 45 от 15.02.2021 г. применяется:

для закупок услуг частных охранных организаций для охраны объектов за исключением объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется (раздел II Приказа № 45 от 15.02.2021 г.);

для закупок услуг юридических лиц с особыми уставными задачами по охране для охраны объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа 1992 года № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) частной охранной деятельности» (раздел III Приказа № 45 от 15.02.2021 г.).

Для каждого вида охранных услуг в Приказе № 45 от 15.02.2021 г. указаны следующие сведения:

формулы, правила определения прямых затрат, прибыли и косвенных расходов;

К примеру, при закупке охранных услуг для объектов, за исключением объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется , НМЦК определяется по формуле[3]:

необходимость отдельного расчета стоимости в случае закупки заказчиком дополнительных работ по проектированию, монтажу, эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, и услуг по защите жизни и здоровья граждан (для каждого вида таких работ).

К примеру, стоимость выполнения работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством РФ [4], и (или) принятие соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию, рассчитывается по формуле:

С ТСО = С р * Кр + С П* К П + С ЭО* К ЭО+ С М * К М + С О[5]

Порядок сбора организаторами процедур ценовой информации для определения и расчета НМЦК

Стоит обратить внимание на то, что порядок сбора сведений и их анализ заказчиком для закупок охранных услуг, указанных в разделе II и III Приказа № 45 от 15.02.2021 г. схожи.

К примеру, для расчёта НМЦК при закупках охранных услуг:

заказчик направляет запросы о предоставлении информации о стоимости охранных услуг не менее чем 3 (трем) исполнителям, оказывающим услуги, соответствующие предмету закупки, информация о которых имеется в свободном доступе, и осуществляет поиск информации о стоимости охранных услуг, соответствующих предмету закупки, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

при наличии возможности заказчик вправе разместить запрос цен на охранные услуги в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС);

расчет цены охранных услуг определяется как среднее арифметическое от стоимости услуг, полученных заказчиком по результатам поиска информации о стоимости услуг;

в целях определения однородности совокупности значений цен услуг, полученных в соответствии с п. 7 (или п.13) Приказа № 45 от 15.02.2021 года , необходимо определить коэффициент вариации [6] При этом максимально допустимый коэффициент вариации равен 15%. Если он превышает данный предел, то нужно провести дополнительный поиск информации о ценах , используемой в расчетах.

Что содержит запрос о предоставлении информации о стоимости услуг?

Для закупок охранных услуг, указанных в разделе II и III Приказа № 45 от 15.02.2021 г., состав запроса должен содержать в себе:

описание объекта закупки с указанием единиц измерения объема товара, работы, услуги в случае заключения контракта по цене за единицу товара, работы, услуги, адресов оказания охранных услуг;

основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку оказания услуги, предполагаемые сроки проведения закупки, сроки оказания услуги, срок действия контракта;

сроки предоставления информации о стоимости услуг;

информацию о том, что проведение указанной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

указание на то, что из ответа на запрос должна однозначно определяться стоимость единицы услуги, в случае если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить и закупка осуществляется по цене за единицу услуги.

Приказ Росгвардии № 45 от 15.02.2021 г. не применяется в отношении

закупок охранных услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления его в силу;

закупок охранных услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном п. 2 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44.

Функции Приказа Росгвардии № 45 от 15.02.2021 года

Согласно сведениям, указанным на официальном сайте Росгвардии[7], применение Приказа Росгвардии № 45 от 15.02.2021 г. позволит:

- учесть отраслевые особенности при определении и обосновании заказчиком формируемых цен, что, в свою очередь, будет способствовать сокращению количества недобросовестных частных охранных организаций на рынке государственного и муниципального заказа, предотвращению недобросовестных действий заказчика при определении Н(М)ЦК; - повысить эффективность прогнозирования, планирования и расходования бюджетных средств, что, в свою очередь, положительно отразится на повышении качества обеспечения безопасности охраняемых объектов.

Действие Приказа Росгвардии № 45 от 15.02.2021 г. на закупки по ФЗ № 223 и ФЗ № 44

В соответствии с п. 1 Приказа Росгвардии № 45 от 15.02.2021 г., порядок определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг утверждён согласно п. 1 постановления Правительства РФ от 8.05.2020 г. № 645 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения НМЦ контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг».

В п. 1 Постановления № 645 указано, что порядок устанавливается Федеральной службой войск национальной гвардии РФ по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с ч. 22 ст. 22 Закона о контрактной системе.

Иными словами, Приказ Росгвардии № 45 от 15.02.2021 г. регулирует порядок формирования НМЦК соответствующими заказчиками, исключительно в рамках регулирования закупочной деятельности, осуществляемой в соответствии с ФЗ № 44, следовательно, на процедуры, проводимые организаторами торгов в соответствии с ФЗ № 223[8], Приказ Росгвардии № 45 от 15.02.2021 г. своё действие не распространяет.

Пример из практики:

В УФАС поступила жалоба участника закупки на действия заказчика при проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по охране (физическая охрана) имущества и обеспечению контрольно-пропускного режима. По мнению инициатора обращения, формирование начальной максимальной цены контракта осуществлялась с нарушением порядка, указанного в Приказе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 15 февраля 2021 г. N 45 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг». При рассмотрении материалов дела, комиссия УФАС установила, что закупочная деятельность заказчика регламентируется ФЗ № 223 и утвержденным Положением о закупках. Согласно пояснениям организатора процедуры НМЦД рассчитана на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Приказ № 45 применяется только в отношении закупок по Закону о контрактной системе, за исключением закупок охранных услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном пунктом 2 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, т.е. данный порядок будет применяться для расчета и обоснования НМЦК только при проведении конкурентных закупок. (Решение № 064/07/3-655/2021 Саратовского УФАС России от 15.06.2021)[9]

Несмотря на то, что названный приказ не так давно вступил в законную силу, вопрос правомерности его применения рассматривается уже и судебными инстанциями при определении НМЦК: «с учетом изложенного, оценив представленные сторонами доказательств в обоснование требований и возражений, проверив расчеты сторон, суд первой инстанции пришел к выводу, что предложенная ответчиком стоимость охранных услуг экономически обоснована, рассчитана согласно методике по формированию договорной цены на услуги и не превышает стоимости охранных услуг установленной Приказом № 45 от 15.02.2021 года Федеральной службы воск Национальной гвардии РФ «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальной цены единицы товара, работы, услуг при осуществлении закупок охранных услуг»[10].

Таким образом, стороны, в случае несогласия с решением антимонопольного органа вправе его обжаловать в вышестоящих инстанциях с необходимой доказательственной базой своей позиции.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

НМЦК при закупке охранных услуг определяется по специальным формулам согласно Приказу Росгвардии № 45 от 15.02.2021 года; при закупке заказчиком дополнительных услуг их стоимость рассчитывается методом: - анализа рынка; - по отдельным формулам. среднее арифметическое от цен в коммерческих предложениях можно применять в качестве НМЦК, если коэффициент вариации не больше 15%. В противном случае необходимо будет провести дополнительный сбор сведений о ценах.

[1] "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг" [2] «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг» [3] Расшифровка формулы представлена в разделе II Приказа Росгвардии № 45 от 15.02.2021 года [4] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. N 498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 26, ст. 3820; 2020, N 52, ст. 8898) [5] Расшифровка формулы представлена в разделе II Приказа Росгвардии № 45 от 15.02.2021 года [6] Формулы коэффициента вариации указаны в п.7 и п.13 Приказа № 45 от 15.02.2021 года [7] https://www.rosguard.gov.ru/ [8] Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ [9] См. также решение по делу № 072/07/18.1–122/2021 УФАС по Тюменской области от 29.07.2021 года [10] Постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А53-7903/2021 от 07 сентября 2021 года