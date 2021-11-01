Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования, поставка топливных присадок, поставка гнутых отводов и днищ большого диаметра — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 1 по 4 ноября 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования и вентиляции воздуха

Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

Способ закупки: Маркетинговые исследования.

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 17.12.2021.

Начальная цена: 533 473 020,00 руб.

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Справка о заказчике: ПАО «Мосэнерго» — самая крупная из территориальных генерирующих компаний Российской Федерации и технологически неотъемлемая часть Единой энергетической системы России. Компания является крупнейшим производителем тепла в мире.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Поставка топливных присадок

Поставка топливных присадок (эфир метил-трет-бутиловый) для Сургутского завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО «Газпром переработка» для нужд ООО «Газпром комплектация».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 17.11.2021.

Начальная цена: 7 682 941 197,60 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», является централизованным поставщиком дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически выгодных условиях.

Поставка гнутых отводов и днищ большого диаметра

Поставка гнутых отводов и днищ большого диаметра для нужд ООО «Газпром комплектация».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 10.11.2021.

Начальная цена: 1 845 842 999,89 руб.

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Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.