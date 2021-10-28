Замещение импорта – переходит в сферу гражданского контроля

В марте 2021 года защита технологического суверенитета России стала магистральной темой Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», крупнейшего публичного межотраслевого мероприятия в сфере закупок. Многие эксперты Форума признали, что сейчас государству не хватает не только объективной картины состояния внутреннего рынка, но и рук для контроля ситуации.

От успеха протекционистской стратегии государства в закупках зависит технологический суверенитет и дальнейшая состоятельность России как независимого исторического проекта. При этом единственной общественной силой, способной помогать правительству в реализации импортозамещения, является учрежденный Президентом Общероссийский народный фронт (ОНФ). Прежде о возможностях ОНФ на этом поприще речи не шло: перед организацией стояли более острые социальные задачи; однако сегодня тема импортозависимости страны вышла на первые строчки в экономике.

По словам Антона Гетта, координатора Бюро расследований ОНФ, депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета по защите конкуренции, гражданскую часть функционала по контролю за импортозамещением вполне мог бы взять на себя Общероссийский народный фронт.

– Можно использовать накопленный опыт для аналогичного общественного контроля за соблюдением заказчиками национального режима, включая требования по квотированию, – отметил депутат по итогам Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Напомним, что проект ОНФ «За честные закупки» (сейчас Бюро расследований ОНФ) существует с 2013 года. За это время была отлажена система общественного контроля в сфере закупок. Огромный экспертный потенциал, накопленный организацией почти за 10 лет работы, является универсальным. Сейчас Бюро расследований ОНФ обладает специалистами практически во всех отраслях экономики, а его экспертная сеть покрывает все регионы страны. Это весьма ценный гражданский ресурс, который можно использовать не только для выявления и профилактики каких-то экономических нарушений и дисбалансов, но и для поддержки стратегических задач, поставленных Президентом и Правительством РФ.

«Сначала определимся с критериями»

Одной из таких магистральных целей заявлено импортозамещение, то есть политика поддержки отечественных производителей, защита их интересов на внутреннем рынке, в том числе посредством введения специальных квот на закупку высокотехнологичной продукции российского происхождения.

ОНФ выступает с последовательным сторонником вышеуказанных мер, особенно в тех сферах, где используются бюджетные инвестиции, где работают государственные деньги. В первую очередь это касается национальных проектов, курировать которые Президент поручил именно Общероссийскому народному фронту.

Отметим, что до последнего момента контроль в этой области был затруднен и для самих государственных органов. Ведь чтобы контролировать процесс – необходимо иметь внятные критерии контроля. А таких критериев пока нет.

– Государство должно сначала четко определиться с тем, что такое российский продукт, установить внятные параметры происхождения товара, границы выполнения квоты на закупку таких продуктов. Тогда можно будет смело включать механизмы общественного контроля, – поясняет Антон Гетта. – Не случайно на прошедшем Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» мы так внимательно с экспертным сообществом обсуждали критерии «российскости», обязательность выполнения квот для госкомпаний и госзаказчиков – их отчетность по выполнению квот. Насколько мне известно, предметно говорить о квотировании можно будет к концу текущего года, когда появится первая статистика по выполнению квот, а государство определится с мерами ответственности заказчика за их невыполнение, – считает эксперт.

Также в течение года должна заработать балльная система определения происхождения товара, внедряемая Минпромторгом России: система очень востребована в машиностроении, микроэлектронике, во всех отраслях, где создаются продукты с высокой добавленной стоимостью и где невозможно обойтись без частичного использования иностранных комплектующих. О крайней востребованности таких инструментов контроля не раз заявляли сами российские промышленники. Как только они появятся в распоряжении государства, можно будет в полную силу задействовать ресурс ОНФ. – Считаю, что со стороны ОНФ такая помощь действительно востребована, – говорит Антон Гетта.

Случаям нелегального лоббирования нужна огласка

Не только дефицит нормативной базы мешает импортозамещению в России. На внутреннем рынке распространена практика лжеимпортозамещения (переклеивания этикеток), когда иностранные комплектующие поставляются под видом российских. Редакция сетевого издания «Цифровые Закупки» поинтересовалась, нужно ли такие случаи пресекать или обращать на них внимание контролирующих органов, общественных организаций? Сможет ли ОНФ взять на себя функции выявления и огласки подобных случаев?

– Такие случаи, конечно, не редкость, – отвечает Антон Гетта. – Парадокс в том, что даже при очевидной закупке иностранной продукции или комплектующих под видом российских заказчик формально действует в рамках закона. К сожалению, при этом он пользуется несовершенством российского законодательства о закупках. Пресекать подобные «нарушения» – вне полномочий ОНФ, однако для таких моментов, безусловно, необходим общественный резонанс с последующим привлечением внимания контролирующих органов. Как крупнейшая гражданская площадка страны Бюро расследований ОНФ готово участвовать в огласке такого рода сделок. Шаг за шагом контрактная система России становится прозрачнее: в данном случае вполне справедлива поговорка «шила в мешке не утаишь». Тем более, что подобные случаи наносят огромный ущерб национальной экономике, особенно в высокотехнологичных отраслях. Ведь умышленно закупая иностранный товар под видом российского, недобросовестный заказчик не просто лишает отечественные предприятия работы, он зачастую еще и пользуется государственными льготами. Конечно, заявлять о потенциальном нарушении в такой ситуации можно только при гарантированном наличии российского аналога в закупках. Поэтому Бюро расследований ОНФ открыто к сотрудничеству с национальными производителями. Именно им навстречу идет государство, именно на их поддержку направляются огромные средства бюджета. Абсолютно несправедливо, когда этими средствами пользуются недобросовестные конкуренты, – уверен эксперт.

По словам депутата, Бюро расследований ОНФ готово принимать сигналы от отечественных поставщиков и производителей о том, что нарушаются их приоритетные права на участие в государственных контрактах. По таким случаям необходим взвешенный детальный анализ и общественный резонанс. Народный фронт уже доказал эффективность общественного контроля в муниципальных закупках в рамках проекта «Город N», а также в проекте по контролю за строительством фельдшерско-акушерских пунктов в регионах РФ. Поэтому аналогичный проект гражданского контроля вполне уместен и в сфере импортозамещения. Очевидно, что по мере усиления ответственности российских заказчиков и по мере совершенствования законодательного регулирования, актуальность общественного контроля в этой сфере будет только расти, а, вместе с тем, будет расти и предметность экспертных расследований.

223-ФЗ пора развернуть лицом к национальной промышленности

На Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» состоялось достаточно острое обсуждение 223-ФЗ в части барьеров для отечественных производителей и поставщиков в закупках госкомпаний и госкорпораций. Есть основания полагать, что озвученные на Форуме моменты, найдут воплощение в форме поправок в законодательство РФ.

– Закупки госкомпаний и госкорпораций – это очень сложная, специфическая часть национальной экономики. В ней есть проблемы, на которые дальше невозможно закрывать глаза. Это, в том числе и технические задания, написанные под иностранных поставщиков, и манипуляции со сроками поставки в пользу иностранных поставщиков, и другие проблемы доступа на внутренний рынок, о которых нам в ходе Делового обеда на Форуме «ГОСЗАКАЗ» откровенно рассказали российские компании, – сообщил Антон Гетта.

Поскольку Резолюция по итогам мероприятия традиционно попадает в профильные комитеты Госдумы, внимательно изучается и используется в работе законодательного блока, есть надежда – что новый состав Парламента не оставит без внимания требования крупнейшей отраслевой площадки. Антон Гетта неоднократно подчеркивал, что, работая над пакетом поправок к 44-ФЗ, законодатели в обязательном порядке использовали обратную связь с российскими поставщиками, заказчиками, экспертами.

Также эксперт уверен, что независимо от того, как изменится политическая и экономическая конъюнктура страны, тема импортозамещения останется в ТОПе обсуждаемых вопросов. Ведь она только начала всерьез входить в сферу стратегических целей России. Из абстрактной идеи стала превращаться, действительно, в государственную задачу.

– Импортозамещение – это одна из магистралей развития страны; хотим мы того или нет, объективное и неизбежное требование глобальной экономики – поэтому приоритет данной теме обеспечен, как минимум в пятилетней (если не в десятилетней) перспективе, – резюмировал Антон Гетта.

Есть и другие актуальные запросы, созревшие до законодательного решения. Во-первых, это обязательная экспертиза в закупках. Поставщики и заказчики должны, наконец, получить независимый и не фиктивный инструмент приемки товаров, работ, услуг, позволяющий проверить их качество. Во-вторых, это развитие и возрождение системы стандартизации. Темы взаимосвязанные и взаимодополняющие. Огромные перспективы связаны с дальнейшим развитием казначейского сопровождения, как второго контура финансовой безопасности страны.

Автор: Андрей Троянский