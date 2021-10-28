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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Замещение импорта – переходит в сферу гражданского контроля

    Замещение импорта – переходит в сферу гражданского контроля

    Автор: zakupki-digital.ru
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    В марте 2021 года защита технологического суверенитета России стала магистральной темой Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», крупнейшего публичного межотраслевого мероприятия в сфере закупок. Многие эксперты Форума признали, что сейчас государству не хватает не только объективной картины состояния внутреннего рынка, но и рук для контроля ситуации.

    От успеха протекционистской стратегии государства в закупках зависит технологический суверенитет и дальнейшая состоятельность России как независимого исторического проекта. При этом единственной общественной силой, способной помогать правительству в реализации импортозамещения, является учрежденный Президентом Общероссийский народный фронт (ОНФ). Прежде о возможностях ОНФ на этом поприще речи не шло: перед организацией стояли более острые социальные задачи; однако сегодня тема импортозависимости страны вышла на первые строчки в экономике.

    По словам Антона Гетта, координатора Бюро расследований ОНФ, депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета по защите конкуренции, гражданскую часть функционала по контролю за импортозамещением вполне мог бы взять на себя Общероссийский народный фронт.

    – Можно использовать накопленный опыт для аналогичного общественного контроля за соблюдением заказчиками национального режима, включая требования по квотированию, – отметил депутат по итогам Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

    Напомним, что проект ОНФ «За честные закупки» (сейчас Бюро расследований ОНФ) существует с 2013 года. За это время была отлажена система общественного контроля в сфере закупок. Огромный экспертный потенциал, накопленный организацией почти за 10 лет работы, является универсальным. Сейчас Бюро расследований ОНФ обладает специалистами практически во всех отраслях экономики, а его экспертная сеть покрывает все регионы страны. Это весьма ценный гражданский ресурс, который можно использовать не только для выявления и профилактики каких-то экономических нарушений и дисбалансов, но и для поддержки стратегических задач, поставленных Президентом и Правительством РФ.

    «Сначала определимся с критериями»

    Одной из таких магистральных целей заявлено импортозамещение, то есть политика поддержки отечественных производителей, защита их интересов на внутреннем рынке, в том числе посредством введения специальных квот на закупку высокотехнологичной продукции российского происхождения.

    ОНФ выступает с последовательным сторонником вышеуказанных мер, особенно в тех сферах, где используются бюджетные инвестиции, где работают государственные деньги. В первую очередь это касается национальных проектов, курировать которые Президент поручил именно Общероссийскому народному фронту.

    Отметим, что до последнего момента контроль в этой области был затруднен и для самих государственных органов. Ведь чтобы контролировать процесс – необходимо иметь внятные критерии контроля. А таких критериев пока нет.

    – Государство должно сначала четко определиться с тем, что такое российский продукт, установить внятные параметры происхождения товара, границы выполнения квоты на закупку таких продуктов. Тогда можно будет смело включать механизмы общественного контроля, – поясняет Антон Гетта. – Не случайно на прошедшем Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» мы так внимательно с экспертным сообществом обсуждали критерии «российскости», обязательность выполнения квот для госкомпаний и госзаказчиков – их отчетность по выполнению квот. Насколько мне известно, предметно говорить о квотировании можно будет к концу текущего года, когда появится первая статистика по выполнению квот, а государство определится с мерами ответственности заказчика за их невыполнение, – считает эксперт.

    Также в течение года должна заработать балльная система определения происхождения товара, внедряемая Минпромторгом России: система очень востребована в машиностроении, микроэлектронике, во всех отраслях, где создаются продукты с высокой добавленной стоимостью и где невозможно обойтись без частичного использования иностранных комплектующих. О крайней востребованности таких инструментов контроля не раз заявляли сами российские промышленники. Как только они появятся в распоряжении государства, можно будет в полную силу задействовать ресурс ОНФ. – Считаю, что со стороны ОНФ такая помощь действительно востребована, – говорит Антон Гетта.

    Случаям нелегального лоббирования нужна огласка

    Не только дефицит нормативной базы мешает импортозамещению в России. На внутреннем рынке распространена практика лжеимпортозамещения (переклеивания этикеток), когда иностранные комплектующие поставляются под видом российских. Редакция сетевого издания «Цифровые Закупки» поинтересовалась, нужно ли такие случаи пресекать или обращать на них внимание контролирующих органов, общественных организаций? Сможет ли ОНФ взять на себя функции выявления и огласки подобных случаев?

    – Такие случаи, конечно, не редкость, – отвечает Антон Гетта. – Парадокс в том, что даже при очевидной закупке иностранной продукции или комплектующих под видом российских заказчик формально действует в рамках закона. К сожалению, при этом он пользуется несовершенством российского законодательства о закупках. Пресекать подобные «нарушения» – вне полномочий ОНФ, однако для таких моментов, безусловно, необходим общественный резонанс с последующим привлечением внимания контролирующих органов. Как крупнейшая гражданская площадка страны Бюро расследований ОНФ готово участвовать в огласке такого рода сделок. Шаг за шагом контрактная система России становится прозрачнее: в данном случае вполне справедлива поговорка «шила в мешке не утаишь». Тем более, что подобные случаи наносят огромный ущерб национальной экономике, особенно в высокотехнологичных отраслях. Ведь умышленно закупая иностранный товар под видом российского, недобросовестный заказчик не просто лишает отечественные предприятия работы, он зачастую еще и пользуется государственными льготами. Конечно, заявлять о потенциальном нарушении в такой ситуации можно только при гарантированном наличии российского аналога в закупках. Поэтому Бюро расследований ОНФ открыто к сотрудничеству с национальными производителями. Именно им навстречу идет государство, именно на их поддержку направляются огромные средства бюджета. Абсолютно несправедливо, когда этими средствами пользуются недобросовестные конкуренты, – уверен эксперт.

    По словам депутата, Бюро расследований ОНФ готово принимать сигналы от отечественных поставщиков и производителей о том, что нарушаются их приоритетные права на участие в государственных контрактах. По таким случаям необходим взвешенный детальный анализ и общественный резонанс. Народный фронт уже доказал эффективность общественного контроля в муниципальных закупках в рамках проекта «Город N», а также в проекте по контролю за строительством фельдшерско-акушерских пунктов в регионах РФ. Поэтому аналогичный проект гражданского контроля вполне уместен и в сфере импортозамещения. Очевидно, что по мере усиления ответственности российских заказчиков и по мере совершенствования законодательного регулирования, актуальность общественного контроля в этой сфере будет только расти, а, вместе с тем, будет расти и предметность экспертных расследований.

    223-ФЗ пора развернуть лицом к национальной промышленности

    На Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» состоялось достаточно острое обсуждение 223-ФЗ в части барьеров для отечественных производителей и поставщиков в закупках госкомпаний и госкорпораций. Есть основания полагать, что озвученные на Форуме моменты, найдут воплощение в форме поправок в законодательство РФ.

    – Закупки госкомпаний и госкорпораций – это очень сложная, специфическая часть национальной экономики.  В ней есть проблемы, на которые дальше невозможно закрывать глаза. Это, в том числе и технические задания, написанные под иностранных поставщиков, и манипуляции со сроками поставки в пользу иностранных поставщиков, и другие проблемы доступа на внутренний рынок, о которых нам в ходе Делового обеда на Форуме «ГОСЗАКАЗ» откровенно рассказали российские компании, – сообщил Антон Гетта.

    Поскольку Резолюция по итогам мероприятия традиционно попадает в профильные комитеты Госдумы, внимательно изучается и используется в работе законодательного блока, есть надежда – что новый состав Парламента не оставит без внимания требования крупнейшей отраслевой площадки. Антон Гетта неоднократно подчеркивал, что, работая над пакетом поправок к 44-ФЗ, законодатели в обязательном порядке использовали обратную связь с российскими поставщиками, заказчиками, экспертами.

    Также эксперт уверен, что независимо от того, как изменится политическая и экономическая конъюнктура страны, тема импортозамещения останется в ТОПе обсуждаемых вопросов. Ведь она только начала всерьез входить в сферу стратегических целей России. Из абстрактной идеи стала превращаться, действительно, в государственную задачу.

    – Импортозамещение – это одна из магистралей развития страны; хотим мы того или нет, объективное и неизбежное требование глобальной экономики – поэтому приоритет данной теме обеспечен, как минимум в пятилетней (если не в десятилетней) перспективе, – резюмировал Антон Гетта. 

    Есть и другие актуальные запросы, созревшие до законодательного решения. Во-первых, это обязательная экспертиза в закупках. Поставщики и заказчики должны, наконец, получить независимый и не фиктивный инструмент приемки товаров, работ, услуг, позволяющий проверить их качество. Во-вторых, это развитие и возрождение системы стандартизации. Темы взаимосвязанные и взаимодополняющие. Огромные перспективы связаны с дальнейшим развитием казначейского сопровождения, как второго контура финансовой безопасности страны.

    Автор: Андрей Троянский

    Наши партнеры, ОНФ, Контроль в закупках, импортозамещение, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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    14 декабря 2020 г.

    Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ

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    14 декабря 2020 г.

    Новые Заказчики на ЭТП ГПБ

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    09 декабря 2020 г.

    Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ

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    07 декабря 2020 г.

    Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта

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    07 декабря 2020 г.

    Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ

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    03 декабря 2020 г.

    Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

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    02 декабря 2020 г.

    Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!

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    30 ноября 2020 г.

    Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ

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    23 ноября 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020

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    23 ноября 2020 г.

    Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайн

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    16 ноября 2020 г.

    Способ оптимизировать работу предприятия – НСИ от ЭТП ГПБ

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    16 ноября 2020 г.

    Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупать

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    19 октября 2020 г.

    Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020

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    12 октября 2020 г.

    Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

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    06 октября 2020 г.

    Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»

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    05 октября 2020 г.

    Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

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    28 сентября 2020 г.

    Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ

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    24 сентября 2020 г.

    ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформу

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    15 сентября 2020 г.

    Какие проблемы позволяет решать НСИ от ЭТП ГПБ

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    07 сентября 2020 г.

    Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФ

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    04 сентября 2020 г.

    Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ

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    03 сентября 2020 г.

    100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала

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    28 августа 2020 г.

    Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 года

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    26 августа 2020 г.

    Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения

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    29 июня 2020 г.

    ЭТП ГПБ: Нам нужны люди с горящими глазами, способные решать серьезные задачи

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    15 июня 2020 г.

    Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 года

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    15 июня 2020 г.

    Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса

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    22 мая 2020 г.

    Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков

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    21 мая 2020 г.

    Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19

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    21 мая 2020 г.

    Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказ

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    21 мая 2020 г.

    Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн

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    13 мая 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 года

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    12 мая 2020 г.

    ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

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    29 апреля 2020 г.

    Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонта

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    27 апреля 2020 г.

    Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения

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    27 апреля 2020 г.

    Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБ

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    20 апреля 2020 г.

    Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса.

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    06 апреля 2020 г.

    Национальный режим в сфере закупок с 2020 года

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    06 апреля 2020 г.

    В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз

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    30 марта 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года

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    27 марта 2020 г.

    Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода

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    27 марта 2020 г.

    ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель»

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    23 марта 2020 г.

    Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!

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    23 марта 2020 г.

    Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществом

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    23 марта 2020 г.

    Какими будут поправки в 44-ФЗ

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    16 марта 2020 г.

    Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения

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    10 марта 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020

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    25 февраля 2020 г.

    К интеграционному модулю НСИ подключен Росводоканал

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    19 февраля 2020 г.

    Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве

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    17 февраля 2020 г.

    Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ

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    11 февраля 2020 г.

    «Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБ

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    10 февраля 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года

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    10 декабря 2019 г.

    Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

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    05 декабря 2019 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани

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    02 декабря 2019 г.

    5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея Охапкина

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    29 ноября 2019 г.

    Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019

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    29 ноября 2019 г.

    Состоялась конференция по Технологии ЕНН

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    28 ноября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019

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    22 ноября 2019 г.

    Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

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    21 ноября 2019 г.

    ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге

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    18 ноября 2019 г.

    Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области

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    12 ноября 2019 г.

    Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды

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    11 ноября 2019 г.

    ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество

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    07 ноября 2019 г.

    Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам

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    05 ноября 2019 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!

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    28 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме

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    22 октября 2019 г.

    ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК

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    22 октября 2019 г.

    ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM

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    22 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»

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    21 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»

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    01 октября 2019 г.

    Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке

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    18 апреля 2019 г.

    Единый цифровой Каталог промышленной продукции и услуг – как основа для формирования и актуализации данных в каталоге товаров работ и услуг

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    17 апреля 2019 г.

    ПРИЕМКА ТРУ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ЯНВАРЯ 2019

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