Госдума может сократить количество электронных аукционов

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента двумя депутатами – Андреем Барышевым и Петром Пимашковым. Парламентарии уверены, что у электронных аукционов есть существенный недостаток – они учитывают только цену товаров, но не их качество.

Согласно действующему закону, заказчик должен проводить электронные аукционы при закупках товаров из "перечня правительства". Кроме того, еще есть "перечень губернатора" - список товаров и услуг, установленный высшим исполнительным органом госвласти региона. Товары из данного документа во время госзакупок также должны проходить через электронные аукционы. Более того, заказчик имеет право на свое усмотрение отправлять не включенные в оба перечня товары и услуги на электронные торги.

Проект закона, внесенный в Госдуму, предлагает ограничить электронные аукционы исключительно двумя перечнями – "правительственным" и "губернаторским" списками. Это означает, что заказчики больше не будут обладать правом выбора. Товары вне списков на электронные аукционы не попадут.

В Госдуме уверены, вводимые ограничения повысят качество поставляемых товаров. Неценовые характеристики при электронных аукционах не учитываются. А это означает, по мнению депутатов, что заказчики вынуждены приобретать товары по выгодной цене, однако, возможно, низкого качества.

Когда законопроект будет вынесен на пленарное заседание Госдумы пока не ясно. Однако документ уже был отправлен в профильный комитет. Проект закона будет рассмотрен на комитете в четверг, 21 сентября, сообщает источник портала Torg94 в аппарате нижней палаты парламента.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко заявил, что поддерживает предложенный коллегами законопроект, «как и любые изменения в законодательство о контрактной системе».

"Основной задачей считаю повышение конкурентности процедур, их прозрачности, доступности как для заказчиков, так и для исполнителей госзаказа. К тому же изменения в 44-ФЗ ведут к росту предпринимательской активности," - подчеркнул парламентарий.

По его словам, систему электронных аукционов надо совершенствовать.

"Как раз сейчас мы такую работу и ведем. Ко второму чтению готовится законопроект о переводе закупок в электронную форму. Это прогрессивный проект закона, дающий нам возможность сделать большой шаг вперед к повышению прозрачности и доступности закупок," - сказал депутат.

По мнению Дениса Кравченко, у электронных аукционов есть ряд положительных сторон.

"Проведение таких процедур позволяет повысить анонимность подачи заявок участниками закупок и их рассмотрения заказчиками, что может способствовать снижению коррупционных рисков, а также рисков сговора между участниками закупок. Кроме того, внедрение электронных процедур создаст дополнительные стимулы для развития информатизации органов государственной власти и местного самоуправления, что, в конечном счете, стимулирует развитие цифровизации как экономики, так и системы госуправления," - констатировал парламентарий.

Между тем, директор института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов сомневается в полезности электронных аукционов.

"Я в принципе выступаю за перевод всех процедур в электронный вид. Однако сегодня в электронном виде представлены только аукционы. Поэтому они считаются якобы прозрачными. На мой взгляд, ничего не мешает проводить в электронном виде также конкурсы, запросы котировок".

По словам Алексея Ульянова, ФАС почему-то считает, что аукционы направлены на развитие конкуренции, хотя на самом деле они монополизируют рынок.

"Победитель при аукционах получает все, тогда как другие участники остаются ни с чем. На Западе применяется более разумный подход. Там подряды распределяют между несколькими участниками – всего их число может доходить до 10. ФАС же создал в России монопольный рынок, организовав систему аукционов. Между тем, вы спросите у людей, что им, в первую очередь, приходит в голову при слове аукцион. Они ответят, Остап Бендер. Аукционы создают плодотворную почву для коррупции и повышения цен. Цены могут устанавливаться с потолка, а потом снижаться до той, до которой удалось договориться. И всем хорошо," - сказал эксперт.

Алексей Ульянов напомнил, что в России до 60% госзаказа проводится через аукционы.

"В развитых странах эти показатели близки к нулю. Разница огромная. Ситуация в нашей стране буквально перевернута с ног на голову", - сказал Алексей Ульянов.

Но несмотря на то, что эксперт поддерживает любую идею сокращения числа аукционов в стране, на его взгляд предложения депутатов ограничат заказчиков.

"Необходимо снимать все процедурные ограничения и дать свободу действия. В целом у законопроекта правильный вектор, но уважаемые депутаты выбрали неправильный способ реализации своих предложений. Аукционы надо уменьшать, но не путем лишения заказчика права выбирать способ закупки," - заключил Алексей Ульянов.