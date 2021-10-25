90% госзаказчиков смогут проводить все закупки в виде запроса котировок

Порядка 90% госзаказчиков смогут с 1 января 2022 г. проводить все свои закупки в виде запроса котировок. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Лавров на Санкт-Петербургском форуме контрактных отношений.

По его словам, заказчики должны обратить внимание на то, что при совокупном годовом объеме закупок не более 100 млн руб. они смогут 100% своих закупок проводить в форме запроса котировок. При этом объем одной такой закупки в форме запроса котировок не должен превышать 3 млн руб.

Минфин рассчитывает на высокую востребованность запроса котировок после введения оптимизационного пакета поправок к 44-ФЗ. Эта форма закупочной процедуры предусматривает сокращение сроков ее проведения до 7 дней с 13 дней в настоящее время, увеличение максимального ценового порога до 3 млн руб. с 500 тыс. руб.

Пока самый распространенный способ определения поставщика — электронный аукцион, на который приходится 90% от общего числа извещений о проведении закупок и 76% от общего объема госзакупок, на втором месте запрос котировок в электронной форме (5% и 0,2% соответственно).