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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Как проводить госзакупки в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г.

    Как проводить госзакупки в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г.

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    С 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Министерство финансов РФ разъяснило, как работать заказчикам в этот период.

    Сроки закупок в нерабочие дни нужно переносить на ближайший следующий за ним рабочий. При этом 44-ФЗ устанавливает требования к исчислению сроков, в том числе требования к действиям исключительно в рабочие дни.

    Информационное взаимодействие банков и операторов ЭТП будет происходить в обычном круглосуточном режиме. Блокирование и прекращение блокирования денег на спецсчетах участников закупок, в том числе в связи с подачей в период нерабочих дней заявок на участие в закупках, пройдет в обычном режиме без изменений.

    Если не получается перенести сроки закупок с учетом нерабочих дней организации вправе самостоятельно определить количество сотрудников, которые будут обеспечивать с 30 октября по 7 ноября функционирование своих организаций.

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