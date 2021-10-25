Как проводить госзакупки в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г.

С 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Министерство финансов РФ разъяснило, как работать заказчикам в этот период.

Сроки закупок в нерабочие дни нужно переносить на ближайший следующий за ним рабочий. При этом 44-ФЗ устанавливает требования к исчислению сроков, в том числе требования к действиям исключительно в рабочие дни.

Информационное взаимодействие банков и операторов ЭТП будет происходить в обычном круглосуточном режиме. Блокирование и прекращение блокирования денег на спецсчетах участников закупок, в том числе в связи с подачей в период нерабочих дней заявок на участие в закупках, пройдет в обычном режиме без изменений.

Если не получается перенести сроки закупок с учетом нерабочих дней организации вправе самостоятельно определить количество сотрудников, которые будут обеспечивать с 30 октября по 7 ноября функционирование своих организаций.