Нужно ли госкомпаниям обязательное авансирование закупок

Ведомства планируют подготовить предложения по вопросу авансирования госкомпаниями закупок у российских производителей, выпускающих высокотехнологичное оборудование. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, авансовых платежей должно быть больше, так как оно позволяет добросовестному предприятию не привлекать кредитный ресурс, уменьшать затраты, увеличивать фонд оплаты труда и сокращать производственный цикл.

По его поручению Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС оценят риски введения авансирования закупок госкомпаний и представят предложения по этому вопросу.

Действующая редакция 223-ФЗ не содержит норм, регламентирующих авансирование закупок госкомпаний. То есть, последние могут по своему усмотрению в своем положении о закупках прописать те или иные нормы в части авансирования своих закупок.