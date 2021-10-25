Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Нужно ли госкомпаниям обязательное авансирование закупок

    Нужно ли госкомпаниям обязательное авансирование закупок

    Поделиться

    Ведомства планируют подготовить предложения по вопросу авансирования госкомпаниями закупок у российских производителей, выпускающих высокотехнологичное оборудование. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

    По его словам, авансовых платежей должно быть больше, так как оно позволяет добросовестному предприятию не привлекать кредитный ресурс, уменьшать затраты, увеличивать фонд оплаты труда и сокращать производственный цикл.

    По его поручению Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС оценят риски введения авансирования закупок госкомпаний и представят предложения по этому вопросу.

    Действующая редакция 223-ФЗ не содержит норм, регламентирующих авансирование закупок госкомпаний. То есть, последние могут по своему усмотрению в своем положении о закупках прописать те или иные нормы в части авансирования своих закупок.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить