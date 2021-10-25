Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности

Рады сообщить, что в Справочник товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ добавлены новые товары из категорий:

1910000 – ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1920000 – ПРОДУКЦИЯ МЯСНОЙ, МОЛОЧНОЙ, РЫБНОЙ, МУКОМОЛЬНО- КРУПЯНОЙ, КОМБИКОРМОВОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Категории содержат более 26,5 тысяч уникальных товаров, которые широко востребованы Заказчиками ЭТП ГПБ.

Если вы готовы поставлять указанную продукцию, добавьте позиции в свой прайс-лист бесплатно .

После добавления позиций в прайс-лист вы сможете установить по ним актуальные цены, регионы поставки, минимальную партию и другие параметры.

Количество позиций в прайс-листе не ограничено.

Как найти и бесплатно добавить позиции из справочника в прайс-лист смотрите в инструкциях.