Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности

Рады сообщить, что в Справочник товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ добавлены новые товары из категорий:
1910000 – ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1920000 – ПРОДУКЦИЯ МЯСНОЙ, МОЛОЧНОЙ, РЫБНОЙ, МУКОМОЛЬНО- КРУПЯНОЙ, КОМБИКОРМОВОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Категории содержат более 26,5 тысяч уникальных товаров, которые широко востребованы Заказчиками ЭТП ГПБ.
Если вы готовы поставлять указанную продукцию, добавьте позиции в свой прайс-лист бесплатно.
После добавления позиций в прайс-лист вы сможете установить по ним актуальные цены, регионы поставки, минимальную партию и другие параметры.
Количество позиций в прайс-листе не ограничено.
Как найти и бесплатно добавить позиции из справочника в прайс-лист смотрите в инструкциях.