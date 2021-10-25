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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности

    Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности

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    Рады сообщить, что в Справочник товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ добавлены новые товары из категорий:

    1910000 – ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

    1920000 – ПРОДУКЦИЯ МЯСНОЙ, МОЛОЧНОЙ, РЫБНОЙ, МУКОМОЛЬНО- КРУПЯНОЙ, КОМБИКОРМОВОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

    Категории содержат более 26,5 тысяч уникальных товаров, которые широко востребованы Заказчиками ЭТП ГПБ.

    Если вы готовы поставлять указанную продукцию, добавьте позиции в свой прайс-лист бесплатно.

    После добавления позиций в прайс-лист вы сможете установить по ним актуальные цены, регионы поставки, минимальную партию и другие параметры.

    Количество позиций в прайс-листе не ограничено.

    Как найти и бесплатно добавить позиции из справочника в прайс-лист смотрите в инструкциях.

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