Электронный конкурс - изменения с 01.01.2022 г. Процедура подробно, типовые ошибки участников, типовые ошибки заказчиков, на что обратить внимание

Пожалуй, это самый управляемый способ закупки, масштабный характер изменений коснётся и методологии оценки и сопоставления заявок, и сроков проведения процедуры. То есть процесс закупки станет проще, эффективнее, быстрее. Такие способы закупок, как двухэтапный конкурс и конкурс с ограниченным участием отменены с 01.01.2022 г. Проведение процедуры с момента публикации извещения до заключения контракта по сроку станет короче.

Алгоритм проведения электронного конкурса с 01.01.2022 г. предполагается осуществлять в следующем порядке:

Формирование лота, подбор ОКПД 2, проверка объекта закупки по НПА, регулирующим импортозамещение; Планирование закупки ТРУ; Формирование основных условий описания объекта закупки, проекта контракта, обоснования НМЦК; Подготовка извещения о закупке, описания объекта закупки, проекта контракта и размещение в ЕИС; Прием заявок на участите в закупке. Минимальный срок подачи заявок составляет 15 календарных дней; Запрос на разъяснение каждый участник вправе направить через интерфейс ЭТП не позднее чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок. При этом установлено ограничение по количеству направляемых запросов для любых участников закупок, зарегистрированных в ЕРУЗ – не более 3 запросов. Разъяснение публикуется заказчиком в ЕИС в срок не позднее 2-х дней со дня, следующего за направлением запроса, при этом оно должно быть обезличено и не содержать сведений об участнике закупки. Внесение изменений (при необходимости) в рамках срока - не позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока подачи заявок, при этом заказчик обязан продлить прием заявок на 10 дней.

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Отмена закупки осуществляется не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок.

8. Рассмотрение первых частей заявок в срок не более 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок и принятие решения закупочной комиссией заказчика о соответствии извещению или об отклонении заявки. Особое условие для закупок по ч. 4 ст. 48 новой редакции Закона № 44-ФЗ научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, на создание произведения литературы или искусства, работ по сохранению объектов культурного наследия, работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке формируется на ЭТП и подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (требования к содержанию протокола установлены ч. 6 ст. 48 новой редакции Закона № 44-ФЗ).

Основания отклонения при рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурсе

непредставление информации и документов, предусмотренных извещением (пп. «а», «б», «г», «д» п.2 ч.1 ст. 43 новой редакции Закона № 44-ФЗ);

если в первой части заявки на участие в закупке содержится информация об участнике закупке, предложение о цене;

выявление недостоверной информации, содержащейся в первой части заявки на участие в закупке.

9. Процедура подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги среди участников, которые были признаны соответствующими извещению о закупке. Участник вправе направить ОДНО предложение о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги через интерфейс личного кабинета на ЭТП.

Внимание участникам! При подаче участником закупки ценового предложения на ЭТП не допускается подача предложения, равного или превышающего предложение, содержащееся в третьей части заявки на участие в закупке, а также не допускается подача предложения, равного нулю. Продолжительность приема ценовых предложений по новым правилам составляет один час. Если участник не направил улучшенное ценовое предложение, то предложением участника закупки считается цена, содержащаяся в третьей части заявки на участие в закупке.

10. Оператор ЭТП в течение 1 часа формирует протокол подачи ценовых предложений согласно требованиям, установленным ч.10 ст. 48 новой редакции Закона № 44-ФЗ.

11. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок осуществляется заказчиком в срок не более 2 рабочих дней.

Основания отклонения второй заявки на участие в конкурсе:

Требования к содержанию протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок установлены ч.13 ст.48 Закона № 44-ФЗ.

12. Подведение итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и документов по рассмотрению и оценке вторых частей заявок. Закупочная комиссия осуществляют оценку ценовых предложений и на основании оценки по предыдущим этапам, присваивает в порядке уменьшения степени выгодности порядковых номеров, формирует соответствующий протокол и размещает на ЭТП. Требования к содержанию протокола подведения итогов закреплены в ч.17 ст.48 новой редакции Закона № 44-ФЗ. 13. Участник закупки вправе единожды направить запрос о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе после его публикации и до заключения контракта. Разъяснение предоставляется заказчиком на ЭТП и только участнику, направившему запрос.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Со стороны Минфина в настоящее время предложен новый законопроект по порядку оценки заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также предельные величины значимости каждого критерия оценки таких заявок, требования к форме порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах, особенности оценки заявок участников закупок, по результатам которых заключаются контракты на выполнение работ по текущему ремонту и обслуживанию дорог, на оказание услуг по организации питания и поставки пищевых продуктов. Взамен порядка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 ‎№ 1085.

Общие условия по минимальному количеству критериев остаются неизменны – 2. Например, при применении методологи по оценке по показателю «наличие у участников закупки опыта поставки ‎товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного ‎с предметом контракта» применяются один или несколько детализирующих показателей ‎из следующих:

общая цена исполненных участником закупки договоров;

общее количество исполненных участником закупки договоров;

наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров;

Стоит отметить, что в порядке рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке по ранее указанному показателю:

устанавливается предмет договора (договоров),

‎оцениваемого (оцениваемых) по каждому детализирующему

‎показателю, сопоставимый с предметом контракта,

‎заключаемого по результатам определения поставщика

‎(подрядчика, исполнителя);

устанавливается перечень документов, подтверждающих

‎наличие у участника закупки опыта поставки товара,

‎выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом

‎контракта, в том числе исполненный (исполненные)

‎договор (договоры), акт (акты) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, составленные при исполнении

‎такого (таких) договора (договоров);

может быть установлено положение о принятии к оценке исключительно исполненного (исполненных) договора (договоров),

‎при исполнении которого (которых) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисление неустоек);

условие, что последний акт, составленный при исполнении

‎договора должен быть подписан не ранее чем за 5 лет

‎до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

условие, что к оценке принимаются исполненные участником закупки

‎с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке на участие

‎в закупке подтверждающего документа) гражданско-правовые

‎договоры, в том числе заключенные и исполненные в соответствии ‎с Федеральным законом.

Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, определяется количественным значением, в порядке рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке указываются единица ее измерения в соответствии с ОКЕИ (при наличии),

‎предельное минимальное или предельное максимальное значение такой характеристики (в случае необходимости установления таких предельных значений), в рамках которых будет осуществляться оценка заявок. Если же характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, не определяется количественным значением, в порядке рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке указывается перечень свойств объекта закупки, подлежащих оценке. Если значение характеристики, определенной количественным значением, находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, то значение количества баллов по детализирующему показателю, присваивается согласно установленным в вышеуказанном законопроекте формулам.

Общественное обсуждение законопроекта завершится 23 октября 2021г. Заказчикам рекомендуется отслеживать статус принятия данного нормативно-правового акта и после принятия актуализировать внутренние регламенты, инструкции, положения которых затронуты.

БЛОК ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

Как правильно участнику читать конкурсную документацию, и на что стоит обратить пристальное внимание.

Основные условия закупки, влияющие на расчет себестоимости исполнения обязательств (например, обеспечительные меры, сроки и т.д.);

Условия контрактации (что входит в цену контракта, срок и место исполнения обязательств, ответственность сторон, обязанности и т.д.);

Критерии оценки и сопоставления заявок, значимость критерия и перечень подтверждающих документов (на шкалу оценки, при наличии).

Типовые ошибки при участии в конкурсе:

Отсутствие необходимых ресурсов для подготовки заявки на участие (стоит помнить, что в рамках конкурсной процедуры потребуется подготовить весомый комплект документов, учитывая критерии оценки и сопоставления заявок, изложенные в извещении);

Непредоставление документов, установленных извещением о закупке;

Недостоверность данных, предоставленных в составе заявки;

Предоставление поддельных документов (например, копий договоров с целью увеличения балла по итогам оценки и сопоставления заявок);

Предоставление документов, установленных извещение о закупке не в полном объеме (например, для подтверждения опыта участники предоставляют только первый и последний лист договора либо контракта, что в корне неверно, документ должен быть предоставлен в составе заявки в полном объеме);

Отсутствие необходимых технических ресурсов для участия в закупках (например, электронной подписи, регистрации в ЕРУЗ и т.д.);

Устаревшие документы в ЕРУЗ;

Указание станы происхождения товара;

Наличие технических ошибок и опечаток;

Отсутствие денежных средств на специальном счете, в необходимом размере для обеспечения заявки;

Переоценка возможностей поставщика (подрядчика, исполнителя) и указание некорректного ценового предложения;

Пропуск сроков по подписанию юридически значимых документов;

Не учтены антидемпинговые меры и обеспечение исполнения контракта перечислено с ошибочной суммой либо независимая гарантия выпущена с ошибкой.

Методы автоматизации работы специалистов при подготовке заявок на участие в конкурсе:

Создание архива документов по типовым критериям оценки и сопоставления заявок (например, архив договоров, реестр оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, реестр специалистов и иных работников определенного уровня квалификации с архивом документов, их подтверждающих и т.д.);

Заблаговременная техническая подготовка к участию в закупках: осуществление настройки рабочего места, отслеживать обновление лицензий плагина КриптоПро;

Настройка процесса взаимодействия всех подразделений в едином автоматизированном пространстве (например, в CRM-системе), с возможностью указания комментариев при проработке технического задания и осуществлении расчета себестоимости;

Автоматизация расчета административно-управленческих затрат (например, унифицировать статью затрат на плату ЭТП с победителя закупки, оплату услуг специалиста по подготовке заявки на участие в закупке и т.д.).

БЛОК ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

Рекомендации о том, как правильно сформировать извещение о закупке и минимизировать риск обжалования:

Учитывать всю нормативно-правовую базу по импортозамещению, исходя из выбранного кода ОКПД 2;

Унифицировать требования к участникам закупки и исключить разночтения между разделами, а также разброс данных требований по разделам и приложениям к ним;

Перепроверять авторасчет на ЭТП, распределение мест согласно итогам ранжирования;

Перепроверять округление итогового рейтинга по итогам оценки и сопоставления заявок;

Исключить нарушение сроков по этап осуществления закупки ТРУ согласно ст.48 Закона № 44-ФЗ;

Использовать автоматизированные сервисы на ЭТП ГПБ и возможностей по роботизации закупочного процесса (например, использование авто расчета рейтинга при оценке и сопоставлении заявок, использование возможности встраивания шаблона протокола, утвержденного в организации заказчика в интерфейс личного кабинета пользователя).

Типовые ошибки заказчиков:

Ошибки при формировании закупочной документации (чаще всего это описание объекта закупки), несоблюдение требований законодательства по установлению ограничений, преимуществ, запретов в рамках национального режима, либо установление требование, ограничивающих количество участников закупок;

Некорректно сформированные критерии оценки и сопоставления заявок (без установления шкалы, детализации подтверждающих документов для оценки по тому или иному критерию);

Арифметические ошибки при подсчете баллов и итогового рейтинга по критериям оценки и сопоставления заявок;

Ошибки при округлении балов при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе;

Заключение контракта на условиях, отличных от установленных в закупочной документации;

Неправомерное изменений условий контракта;

Ошибки на этапе исполнения контракта – несоблюдение порядка приемки ТРУ, экспертизы исполнения контракта, оформления результатов исполнения контракта;

Сложности при приемке ТРУ (например, фиктивная приемка), несоответствие поставленного товара условиям контракта, закупочной документации, заявки победителя закупки;

Неприменение заказчиком мер ответственности в случае нарушения условий контракта со стороны поставщика, подрядчика, исполнителя.

Методы автоматизации работы специалистов при проведении конкурсной процедуры закупки продукции:

Использование автоматизированного сервиса по подбору ОКПД2, КТРУ по ключевым словам;

Авторасчет сроков проведения закупочной процедуры (от размещения извещения о проведении конкурса до размещения информации о контракте в реестре в ЕИС);

Использование автоматизированного сервиса при расчете НМЦК или при осуществлении проверки первоисточников, поступивших от инициатора закупки;

Авторасчет пеней за каждый день просрочки исполнения контракта, использование шаблонов претензий для заказчика в зависимости от вида нарушения со стороны поставщика, подрядчика, исполнителя. пеней за каждый день просрочки исполнения контракта, использование шаблонов претензий для заказчика в зависимости от вида нарушения со стороны поставщика, подрядчика, исполнителя.