Поставка основного гидрогенерирующего оборудования, ремонт и обслуживание блоков воздушных судов, работы по строительству поисковой скважины - крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 25 по 29 октября 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Поставка основного гидрогенерирующего оборудования

Поставка основного гидрогенерирующего оборудования для строительства МГЭС на р. Паз для нужд филиала «Кольский».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 15.12.2021.

Начальная цена: 968 221 935,24 руб.

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Справка о заказчике: ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. 19 из них расположены за Полярным кругом. Установленная электрическая мощность составляет 6,9 ГВт, тепловая – 13,52 тыс. Гкал/час.

Услуги по обслуживанию и ремонту гидромеханических блоков управления топливом воздушных судов типа B737-800

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и обмену гидромеханических блоков управления топливом (HMU) P/N 442653 / 1853M56P16 (такой же модификации или выше) для воздушных судов типа B737-800.

Способ закупки: открытый конкурентный отбор (АК "Победа").

Дата и время окончания срока приема заявок: 08.11.2021 18:00 (МСК).

Начальная цена: 18 763 019,00 USD.

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Справка о заказчике: В 2018 году «Победа» стала мировым лидером по росту пассажиропотока. В этом же году производитель самолётов Boeing отметил, что «Победа» устанавливает новые стандарты мировой авиационной индустрии.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Комплекс работ по строительству поисковой скважины

Выполнение комплекса работ по строительству поисковой скважины № 1 Крупской площади (код 019-2003740) для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 02.11.2021.

Начальная цена: 7 875 094 207,06 руб.

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Справка о заказчике: Основными направлениями деятельности ООО «Газпром добыча Краснодар» являются: добыча, подготовка и транспортировка углеводородного сырья; организация проведения геологоразведочных и буровых работ; обустройство и эксплуатация газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений; капитальное строительство производственных и непроизводственных объектов газовой промышленности.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.