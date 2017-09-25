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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Гендиректор ЭТП ГПБ выступит на пленарном заседании конгресса "Подмосковные вечера"

    Гендиректор ЭТП ГПБ выступит на пленарном заседании конгресса "Подмосковные вечера"

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    Генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов примет участие в пленарном заседании "Рождение новой экономики: что там после блокчейна?" в рамках конгресса Подмосковные вечера 25 сентября. Участники заседания рассмотрят актуальные вопросы применения передовых цифровых решений в сфере экономики, степень их перспективности, плюсы и минусы различных удостоверяющих технологий и многое другое. 

    "Система удостоверения транзакций, быстрый обмен информацией, возможность мгновенно заключать контракты и тут же оплачивать их - все это необходимо для развития российской экономики, - отмечает Михаил Константинов. - Сегодня и бизнес, и государство возлагают большие надежды на внедрение блокчейна как инструмента, способного обеспечить все эти потребности участников рынка. Однако блокчейн имеет ряд серьезных недостатков: он не застрахован от ошибок, которые могут быть использованы мошенниками, и требует значительных ресурсов оперативной памяти и объемных хранилищ данных у всех участников процесса. Переход на блокчейн без учета этих минусов способен разве что навредить. Необходимо создать комплексную технологическую инфраструктуру и тщательно проработать юридическую базу, которая позволит быстро выявлять и исправлять ошибки. Только в этом случае технология станет надежным и эффективным инструментом для участников рынка". 

    Конгресс "Подмосковные вечера" ежегодно собирает участников рынка IT из самых разных отраслей. Пленарное заседание - один из традиционных форматов мероприятий конгресса: приглашенные эксперты делятся собственным видением рынка на ближайшие несколько лет.

    блокчейн
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