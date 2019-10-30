Изменение тарифов в секции закупок ГК Газпром с 1 ноября

В секции «Закупки ГК Газпром» с 1 ноября 2019 года происходит изменение тарифов.

Новая тарифная сетка содержит следующие предложения для участия в закупках от ГК Газпром:

- Тариф «Малый бизнес» для участия в закупках с НМЦ не более 500 тыс. рублей – 15 500 руб.

- Тариф «Оптимальный» для участия в закупках с НМЦ не более 5 млн. рублей – 36 000 руб.

- Тариф «Бизнес» для участия в закупках с НМЦ не более 100 млн. рублей – 76 800 руб.

- Тариф «Бизнес+» для участия в закупках с НМЦ не более 400 млн. рублей – 96 000 руб.

- Тариф «Безлимитный» - без ограничений – 122 400 руб.

Тарифы распространяются только на новых пользователей.

Ранее оплаченные тарифы действуют без доплаты до своего завершения.

При завершении срока действия оплаченного до 1 ноября тарифа, продлить его или приобрести новый можно будет по новым расценкам.

Обновленные тарифы начинают действовать с 01.11.2019.

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