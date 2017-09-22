Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ

Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ

Цель обучения: приобретение теоретических знаний в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, а также практических навыков работы на ЭТП ГПБ.

Дата обучения: 5 октября 2017 г.

Адрес: г. Москва, ул. ул.Наметкина, 16

Вы получите:

Самые актуальные знания в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, с учетом последних изменений в законодательстве.



Практические навыки по работе на ЭТП ГПБ.



Инструменты, повышающие шансы на победу в тендере



Рекомендации о том, как избежать самые распространённые ошибки поставщиков



Структурированную информацию о специфике каждого этапа торгов







Вы узнаете:

Методики эффективного участия в торгах



Способы защиты интересов в случае возникновения спорных ситуаций



Причины, по которым можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков и как их избежать.



Особенности работы на Торговом портале закупок малого объема.



Преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах.



По окончании обучения выдается Сертификат о прохождении семинара.



Телефон для записи на семинар: +7 (495) 150-06-61

Стоимость обучения: 14 000p.

По окончании выдается сертификат о посещении семинара.