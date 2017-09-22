Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ
Цель обучения: приобретение теоретических знаний в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, а также практических навыков работы на ЭТП ГПБ.
Дата обучения: 5 октября 2017 г.
Адрес: г. Москва, ул. ул.Наметкина, 16
Вы получите:
- Самые актуальные знания в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, с учетом последних изменений в законодательстве.
- Практические навыки по работе на ЭТП ГПБ.
- Инструменты, повышающие шансы на победу в тендере
- Рекомендации о том, как избежать самые распространённые ошибки поставщиков
- Структурированную информацию о специфике каждого этапа торгов
Вы узнаете:
- Методики эффективного участия в торгах
- Способы защиты интересов в случае возникновения спорных ситуаций
- Причины, по которым можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков и как их избежать.
- Особенности работы на Торговом портале закупок малого объема.
- Преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах.
- По окончании обучения выдается Сертификат о прохождении семинара.
Телефон для записи на семинар: +7 (495) 150-06-61
Стоимость обучения: 14 000p.
По окончании выдается сертификат о посещении семинара.