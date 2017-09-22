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    Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ

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    Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ


    Цель обучения: приобретение теоретических знаний в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, а также практических навыков работы на ЭТП ГПБ.


    Дата обучения: 5 октября 2017 г.

    Адрес: г. Москва, ул. ул.Наметкина, 16

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    Вы получите:

    • Самые актуальные знания в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, с учетом последних изменений в законодательстве.
    • Практические навыки по работе на ЭТП ГПБ. 
    • Инструменты, повышающие шансы на победу в тендере 
    • Рекомендации о том, как избежать самые распространённые ошибки поставщиков
    • Структурированную информацию о специфике каждого этапа торгов


    Вы узнаете:

    • Методики эффективного участия в торгах
    • Способы защиты интересов в случае возникновения спорных ситуаций
    • Причины, по которым можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков и как их избежать.
    • Особенности работы на Торговом портале закупок малого объема.
    • Преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах.
    • По окончании обучения выдается Сертификат о прохождении семинара.

    Телефон для записи на семинар: +7 (495) 150-06-61


    Стоимость обучения: 14 000p.

    По окончании выдается сертификат о посещении семинара.


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