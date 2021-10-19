Запуск ГИС Торги

15 октября 2021 года была запущена новая платформа государственной информационной системы Торги по продаже государственного и муниципального имущества (new.torgi.gov.ru) (далее – ГИС Торги), оператором которой в соответствии с ПП РФ от 19.11.2020 № 1876 стало Федеральное казначейство.

ГИС Торги – это цифровая экосистема для проведения во взаимодействии с электронными площадками торгов по продаже государственного, муниципального и иного имущества.

На новой платформе с 15.10.2021 будет доступна регистрация правообладателей, организаторов торгов и специализированных организаций.

Теперь процедура регистрации проходит полностью в электронной форме.

Регистрация в системе необходима как новым пользователям, так и пользователям, ранее зарегистрированным на старой версии сайта torgi.gov.ru.

Обращаем внимание организаторов торгов и специализированных организаций, что проведение торгов от лица правообладателей будет невозможно без подтверждения правообладателем соответствующих полномочий организатора торгов/специализированной организации в ГИС Торги.

Правообладателям необходимо зарегистрироваться в системе для передачи полномочий.

С подробной инструкцией по регистрации можно ознакомиться на сайте new.torgi.gov.ru в разделе Служба поддержки.

Зарегистрируйтесь и начните работать в ГИС Торги.

Напоминаем, что уже с 01.01.2022 в ГИС Торги будут проводиться торги в электронной форме по:

🔹 аренде и продаже земельных участков (ЗК РФ);

🔹 приватизации государственного и муниципального имущества (ФЗ от 21.12.2001 № 178-ФЗ);

🔹 передаче на аукционе прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом (приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67);

🔹 реализации имущества, обращенного в собственность государства (ПП РФ от 30.09.2015 № 1041).

До 01.01.2022 старая версия сайта torgi.gov.ru будет функционировать в полном объеме. Обслуживание пользователей старой версии сайта torgi.gov.ru обеспечивается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.