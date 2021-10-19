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    Запуск ГИС Торги

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    15 октября 2021 года была запущена новая платформа государственной информационной системы Торги по продаже государственного и муниципального имущества (new.torgi.gov.ru) (далее – ГИС Торги), оператором которой в соответствии с ПП РФ от 19.11.2020 № 1876 стало Федеральное казначейство. 

    ГИС Торги – это цифровая экосистема для проведения во взаимодействии с электронными площадками торгов по продаже государственного, муниципального и иного имущества.  

    На новой платформе с 15.10.2021 будет доступна регистрация правообладателей, организаторов торгов и специализированных организаций.  

    Теперь процедура регистрации проходит полностью в электронной форме. 

    Регистрация в системе необходима как новым пользователям, так и пользователям, ранее зарегистрированным на старой версии сайта torgi.gov.ru. 

    Обращаем внимание организаторов торгов и специализированных организаций, что проведение торгов от лица правообладателей будет невозможно без подтверждения правообладателем соответствующих полномочий организатора торгов/специализированной организации в ГИС Торги. 
    Правообладателям необходимо зарегистрироваться в системе для передачи полномочий. 

    С подробной инструкцией по регистрации можно ознакомиться на сайте new.torgi.gov.ru в разделе Служба поддержки. 

    Зарегистрируйтесь и начните работать в ГИС Торги. 

    Напоминаем, что уже с 01.01.2022 в ГИС Торги будут проводиться торги в электронной форме по:  

    🔹 аренде и продаже земельных участков (ЗК РФ); 

    🔹 приватизации государственного и муниципального имущества (ФЗ от 21.12.2001 № 178-ФЗ); 

    🔹 передаче на аукционе прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом (приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67); 

    🔹 реализации имущества, обращенного в собственность государства (ПП РФ от 30.09.2015 № 1041). 

    До 01.01.2022 старая версия сайта torgi.gov.ru будет функционировать в полном объеме. Обслуживание пользователей старой версии сайта torgi.gov.ru обеспечивается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

    казначейство, ГИС Торги, продажа имущества, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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