В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»

21 декабря 2021 г. В ближайшее время углеродные квоты станут товаром Подробнее

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19 января 2022 г. Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения» Подробнее

12 января 2022 г. «Внутренний рынок» – должен стать своим Подробнее

28 декабря 2021 г. Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБ Подробнее

21 декабря 2021 г. Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнеса Подробнее

21 декабря 2021 г. Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 года Подробнее

10 декабря 2021 г. Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки. Подробнее

10 декабря 2021 г. Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться? Подробнее

10 декабря 2021 г. Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru Подробнее

06 декабря 2021 г. Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

06 декабря 2021 г. Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января? Подробнее

06 декабря 2021 г. За что заказчиков штрафуют? Подробнее

29 ноября 2021 г. Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации? Подробнее

29 ноября 2021 г. К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игры Подробнее

26 ноября 2021 г. Специализированный квалификационный отбор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Подробнее

22 ноября 2021 г. Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибки Подробнее

22 ноября 2021 г. Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 году Подробнее

08 ноября 2021 г. Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022 Подробнее

01 ноября 2021 г. ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА Подробнее

01 ноября 2021 г. Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45 Подробнее

28 октября 2021 г. Замещение импорта – переходит в сферу гражданского контроля Подробнее

25 октября 2021 г. Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности Подробнее

25 октября 2021 г. Электронный конкурс - изменения с 01.01.2022 г. Процедура подробно, типовые ошибки участников, типовые ошибки заказчиков, на что обратить внимание Подробнее

19 октября 2021 г. Запуск ГИС Торги Подробнее

18 октября 2021 г. ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА Подробнее

11 октября 2021 г. «Газовый форум-2021»: ЭТП ГПБ о технологической платформе биллинга и портале ЕОГ Подробнее

08 октября 2021 г. Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисков Подробнее

08 октября 2021 г. БИМ-Ассоциация, ЭТП ГПБ и CUSTIS создадут цифровую BIM-платформу Санкт-Петербурга Подробнее

07 октября 2021 г. АО «Газстройпром» переводит закупки на ЭТП Газпромбанка Подробнее

04 октября 2021 г. 10 составляющих идеального технического задания для проведения закупки Подробнее

04 октября 2021 г. Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструменты Подробнее

04 октября 2021 г. Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октября Подробнее

27 сентября 2021 г. В Самарской области запущен функциональный блок ГРО Подробнее

27 сентября 2021 г. 5 шагов к правильной заявке и победе в закупке Подробнее

27 сентября 2021 г. «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской области Подробнее

20 сентября 2021 г. Бумажная форма закупки: когда можно проводить? Подробнее

20 сентября 2021 г. Поставщикам придется отчитываться о своих расходах Подробнее

20 сентября 2021 г. Жители России могут подать заявку на догазификацию через Госуслуги Подробнее

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10 сентября 2021 г. Закупка программного обеспечения - рекомендации от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

10 сентября 2021 г. Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные риски Подробнее

09 сентября 2021 г. Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 года Подробнее

06 сентября 2021 г. Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован по новым требованиям 63-ФЗ Подробнее

03 сентября 2021 г. Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

03 сентября 2021 г. Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗ Подробнее

02 сентября 2021 г. Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройств Подробнее

27 августа 2021 г. Импортозамещение поставят на общественный контроль Подробнее

27 августа 2021 г. Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объема Подробнее

20 августа 2021 г. Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ? Подробнее

20 августа 2021 г. Как работать с кодами ОКПД 2 и КТРУ, применяем без ошибок Подробнее

20 августа 2021 г. SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕНН Подробнее

16 августа 2021 г. Актуальные правила работы с РНП: регламентированы сроки, новые формы обращений Подробнее

04 августа 2021 г. "Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификации Подробнее

04 августа 2021 г. Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в Красноярске Подробнее

03 августа 2021 г. Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификации Подробнее

21 июля 2021 г. Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складом Подробнее

19 июля 2021 г. ФЗ-360: заглянем в будущее контрактной системы Подробнее

15 июля 2021 г. Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году» Подробнее

07 июля 2021 г. Новая услуга Торгового Портала ЭТП ГПБ — цифровой опросный лист Подробнее

28 июня 2021 г. Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"» Подробнее

24 июня 2021 г. IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

23 июня 2021 г. Внеофисное хранение архивных документов — актуальная услуга от Газпромбанка Подробнее

15 июня 2021 г. Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» Подробнее

10 июня 2021 г. Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запроса Подробнее

10 июня 2021 г. Единый личный кабинет для секции «Закупки корпоративных заказчиков» Подробнее

07 июня 2021 г. ЭТП ГПБ приветствует нового Заказчика — Группу «Интер РАО»! Подробнее

07 июня 2021 г. Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» Подробнее

03 июня 2021 г. Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБ Подробнее

02 июня 2021 г. Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум» Подробнее

02 июня 2021 г. ЭТП Газпромбанка и CUSTIS создадут цифровые сервисы для промышленных гигантов Подробнее

31 мая 2021 г. Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБ Подробнее

31 мая 2021 г. Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее Подробнее

20 мая 2021 г. Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: 7 советов от эксперта Подробнее

17 мая 2021 г. УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА Подробнее

11 мая 2021 г. ПредприниМАЙ Подробнее

11 мая 2021 г. Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБ Подробнее

30 апреля 2021 г. Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ Подробнее

30 апреля 2021 г. Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятых Подробнее

29 апреля 2021 г. Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44 Подробнее

26 апреля 2021 г. Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее Подробнее

26 апреля 2021 г. Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223 Подробнее

19 апреля 2021 г. Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентами Подробнее

19 апреля 2021 г. На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукцион Подробнее

12 апреля 2021 г. Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложном Подробнее

09 апреля 2021 г. Обновление функционала Торгового Портала — «Динамика цен» Подробнее

09 апреля 2021 г. Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге Подробнее

09 апреля 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле Подробнее

05 апреля 2021 г. Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 года Подробнее

05 апреля 2021 г. НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной Борсовой Подробнее

05 апреля 2021 г. ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021 Подробнее

01 апреля 2021 г. «Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБ Подробнее

29 марта 2021 г. Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение» Подробнее

29 марта 2021 г. «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа в Самарской области Подробнее

24 марта 2021 г. Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕНН Подробнее

22 марта 2021 г. Изменился порядок взаимодействия с владельцами электронных подписей Подробнее

12 марта 2021 г. Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупок Подробнее

05 марта 2021 г. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223 Подробнее

04 марта 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

04 марта 2021 г. НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕ Подробнее

03 марта 2021 г. Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021 Подробнее

01 марта 2021 г. Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупках Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний Подробнее

11 февраля 2021 г. Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человек Подробнее

04 февраля 2021 г. Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 года Подробнее

01 февраля 2021 г. III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

01 февраля 2021 г. Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 года Подробнее

28 января 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛ Подробнее

24 января 2021 г. Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов Подробнее

18 января 2021 г. Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием Лаврухиным Подробнее

18 января 2021 г. Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года Подробнее

14 января 2021 г. Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! Подробнее

14 января 2021 г. Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 года Подробнее

28 декабря 2020 г. Постановление Правительства № 2013 Подробнее

21 декабря 2020 г. Новые Заказчики на площадке Подробнее

16 декабря 2020 г. «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Новые Заказчики на ЭТП ГПБ Подробнее

09 декабря 2020 г. Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

09 декабря 2020 г. Пока бумажные, но могут станут электронными Подробнее

07 декабря 2020 г. Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта Подробнее

07 декабря 2020 г. Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ Подробнее

03 декабря 2020 г. Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

02 декабря 2020 г. Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре! Подробнее

30 ноября 2020 г. Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

23 ноября 2020 г. Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020 Подробнее

23 ноября 2020 г. Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайн Подробнее

16 ноября 2020 г. Способ оптимизировать работу предприятия – НСИ от ЭТП ГПБ Подробнее

16 ноября 2020 г. Государство платит за вас Подробнее

16 ноября 2020 г. Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупать Подробнее

19 октября 2020 г. Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020 Подробнее

12 октября 2020 г. Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

06 октября 2020 г. КАК МЕНЯЮТСЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПАНДЕМИЮ? Подробнее

06 октября 2020 г. Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии» Подробнее

05 октября 2020 г. Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

01 октября 2020 г. Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ» Подробнее

28 сентября 2020 г. Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ Подробнее

28 сентября 2020 г. Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ Подробнее

24 сентября 2020 г. ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформу Подробнее

24 сентября 2020 г. Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещании Подробнее

22 сентября 2020 г. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка» Подробнее

15 сентября 2020 г. Какие проблемы позволяет решать НСИ от ЭТП ГПБ Подробнее

11 сентября 2020 г. Персональный менеджер – новый тариф от ЭТП ГПБ для комфортного участия в торгах Подробнее

07 сентября 2020 г. Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФ Подробнее

04 сентября 2020 г. Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

03 сентября 2020 г. 100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала Подробнее

02 сентября 2020 г. УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг – от Калининграда до Владивостока Подробнее

28 августа 2020 г. Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 года Подробнее

26 августа 2020 г. Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения Подробнее

24 августа 2020 г. Приказ Минздрава определяет порядок определения НМЦК при закупке медизделий Подробнее

10 августа 2020 г. Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее

28 июля 2020 г. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: Как промышленные компании оптимизируют расходы с помощью невостребованного имущества Подробнее

10 июля 2020 г. НОВАЯ ЭРА СНАБЖЕНИЯ: как синергия закупочных, банковских и логистических сервисов снизит издержки предприятий ТЭК Подробнее

29 июня 2020 г. ЭТП ГПБ: Нам нужны люди с горящими глазами, способные решать серьезные задачи Подробнее

15 июня 2020 г. Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 года Подробнее

15 июня 2020 г. Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее

11 июня 2020 г. Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок Подробнее

28 мая 2020 г. ФОТОКОНКУРС ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»: «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК» Подробнее

28 мая 2020 г. 5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.Конференции Подробнее

22 мая 2020 г. Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков Подробнее

21 мая 2020 г. Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 Подробнее

21 мая 2020 г. Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказ Подробнее

21 мая 2020 г. Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн Подробнее

15 мая 2020 г. Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса» Подробнее

13 мая 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 года Подробнее

12 мая 2020 г. ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ Подробнее

29 апреля 2020 г. Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонта Подробнее

27 апреля 2020 г. Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения Подробнее

27 апреля 2020 г. Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

20 апреля 2020 г. Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса. Подробнее

17 апреля 2020 г. Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублей Подробнее

16 апреля 2020 г. Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев Подробнее

13 апреля 2020 г. Поздравляем с Днем Космонавтики! Подробнее

13 апреля 2020 г. Гайд по удаленной работе от ЭТП ГПБ – как организовать себя, настроить режим, что делать с детьми и пожилыми родственниками, как не сойти с ума на самоизоляции Подробнее

09 апреля 2020 г. Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка Подробнее

08 апреля 2020 г. Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантин Подробнее

06 апреля 2020 г. Как работать удаленно: Инструкция от ЭТП ГПБ Подробнее

06 апреля 2020 г. Национальный режим в сфере закупок с 2020 года Подробнее

06 апреля 2020 г. В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз Подробнее

30 марта 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года Подробнее

27 марта 2020 г. Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода Подробнее

27 марта 2020 г. ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель» Подробнее

23 марта 2020 г. Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь! Подробнее

23 марта 2020 г. Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществом Подробнее

23 марта 2020 г. Какими будут поправки в 44-ФЗ Подробнее

23 марта 2020 г. Для контрактов Москвы коронавирус признали форс-мажором Подробнее

23 марта 2020 г. МСП предлагают освободить от налогов и продлить сроки лицензий до конца года Подробнее

23 марта 2020 г. Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» Подробнее

16 марта 2020 г. Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения Подробнее

16 марта 2020 г. Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Московской области и ЭТП ГПБ Подробнее

10 марта 2020 г. Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020 Подробнее

25 февраля 2020 г. К интеграционному модулю НСИ подключен Росводоканал Подробнее

19 февраля 2020 г. Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве Подробнее

17 февраля 2020 г. Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ Подробнее

11 февраля 2020 г. «Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБ Подробнее

10 февраля 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года Подробнее

03 февраля 2020 г. Новые точки обслуживания УЦ Подробнее

30 декабря 2019 г. Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020 Подробнее

25 декабря 2019 г. Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»? Подробнее

10 декабря 2019 г. Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

05 декабря 2019 г. Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани Подробнее

05 декабря 2019 г. На восток! УЦ в Екатеринбурге и Челябинске Подробнее

02 декабря 2019 г. 5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея Охапкина Подробнее

29 ноября 2019 г. Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019 Подробнее

29 ноября 2019 г. Состоялась конференция по Технологии ЕНН Подробнее

28 ноября 2019 г. Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019 Подробнее

22 ноября 2019 г. Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

21 ноября 2019 г. ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге Подробнее

18 ноября 2019 г. Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области Подробнее

12 ноября 2019 г. Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды Подробнее

11 ноября 2019 г. ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество Подробнее

11 ноября 2019 г. Ещё четыре города обслуживаются УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» Подробнее

07 ноября 2019 г. Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам Подробнее

05 ноября 2019 г. Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра! Подробнее

28 октября 2019 г. Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме Подробнее

22 октября 2019 г. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК Подробнее

22 октября 2019 г. ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM Подробнее

22 октября 2019 г. Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра» Подробнее

21 октября 2019 г. Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения» Подробнее

07 октября 2019 г. Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок Подробнее

07 октября 2019 г. ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форуме Подробнее

01 октября 2019 г. Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке Подробнее

01 октября 2019 г. Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписи Подробнее

26 сентября 2019 г. 25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам Подробнее

24 сентября 2019 г. ЭТП Газпромбанка и правительство Чувашской Республики провели семинар по закупкам в сфере строительства и ремонта Подробнее

23 сентября 2019 г. Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы Подробнее

12 сентября 2019 г. Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов Подробнее

31 июля 2019 г. Резолюция 2019 - Свод инициатив как главный результат работы участников Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Подробнее

18 апреля 2019 г. Единый цифровой Каталог промышленной продукции и услуг – как основа для формирования и актуализации данных в каталоге товаров работ и услуг Подробнее

17 апреля 2019 г. ПРИЕМКА ТРУ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ЯНВАРЯ 2019 Подробнее

26 октября 2018 г. Казначейство РФ назвало самые распространенные ошибки при госзакупках Подробнее

24 октября 2018 г. Общая сумма льготных кредитов для малого бизнеса в 2019 г. составит триллион рублей Подробнее

23 октября 2018 г. Сайты нарушителей антимонопольного законодательства будут блокироваться Подробнее

10 сентября 2018 г. Аудитор Счетной палаты сравнил систему госзакупок с «Яндекс.Такси» Подробнее

31 августа 2018 г. Простая электронная подпись для госуслуг Подробнее

10 августа 2018 г. Самые распространенные ошибки госзаказчиков Подробнее

10 августа 2018 г. Инструменты аналитики для решения задач участников закупок Подробнее

30 июля 2018 г. Монополия в действии или два сценария для гособоронзаказа Подробнее

13 июля 2018 г. Правительство простит часть долгов по госконтрактам Подробнее

11 июля 2018 г. Новый партнер Финансового супермаркета ЭТП ГПБ поможет в подготовке договоров Подробнее

04 июня 2018 г. Счетная палата и Федеральное казначейство возьмут под контроль расходы регионов Подробнее

24 апреля 2018 г. Финансовый анализ бизнеса в режиме онлайн – новый сервис для руководителей Подробнее

11 апреля 2018 г. «Белая книга» региональных госзакупок Подробнее

05 апреля 2018 г. Запишитесь на вебинар и узнайте, как найти клиентов без лишних затрат Подробнее

28 марта 2018 г. Изучите возможности сервиса Invest Vitrina на бесплатном вебинаре Подробнее

22 марта 2018 г. Запущен сервис поиска финансирования инвестиционных проектов Подробнее

13 марта 2018 г. Аналитика закупок для заказчиков и поставщиков Подробнее

07 марта 2018 г. Открыта запись на вебинар о консолидированных закупках Подробнее

05 марта 2018 г. Открыта запись на вебинар для поставщиков Подробнее

27 февраля 2018 г. Открыта запись на вебинар ГИСП для заказчиков Подробнее

18 февраля 2018 г. Научные учреждения получат право закупок у единственного поставщика Подробнее

15 февраля 2018 г. Состоялся первый вебинар ЭТП ГПБ и ФРП Подробнее

13 февраля 2018 г. Торговые инструменты ГИСП для заказчика и поставщика Подробнее

03 февраля 2018 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

31 января 2018 г. Тендерный кредит - удобный инструмент для поставщиков ЭТП ГПБ Подробнее

11 января 2018 г. 23-24 января пройдет вебинар для поставщиков Подробнее

04 января 2018 г. Возможности информационно-аналитической системы Trade Inspect Подробнее

07 декабря 2017 г. Поможет ли бизнесу Нацплан развития конкуренции ФАС Подробнее

17 ноября 2017 г. Депутаты Госдумы сделают госзаказ в сфере культуры эффективнее Подробнее

03 ноября 2017 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

30 октября 2017 г. ЭТП ГПБ и ГК "Новотранс" откроют торги на грузоперевозки Подробнее

16 октября 2017 г. Роль госзакупок в жизни граждан Подробнее

06 октября 2017 г. Министерство юстиции РФ предлагает ввести уголовную ответственность за подделку экспертизы качества госзаказов Подробнее

06 октября 2017 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

26 сентября 2017 г. Планы закупок продуктов и напитков на ноябрь 2017 Подробнее

05 сентября 2017 г. 7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиков Подробнее

05 сентября 2017 г. Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ Подробнее

05 сентября 2017 г. ЭТП ГПБ выводит электронные торги на международный уровень Подробнее

25 августа 2017 г. ФАС выявила более 2 тысяч нарушений на закупках в сфере дорожного строительства Подробнее

18 августа 2017 г. Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью Подробнее

05 июля 2017 г. Минфин выступил с инициативой отражать все операции поставщиков при казначейском сопровождении госзаказа Подробнее

03 июля 2017 г. Тензор продлил аккредитацию Подробнее

05 мая 2017 г. Татьяна Демидова возглавила Департамент Контрактной системы в Минфине Подробнее

11 апреля 2017 г. Перевод системы госзакупок в электронный вид откладывается Подробнее

29 марта 2017 г. Программа повышения квалификации «РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ИСО 9001:2015» Подробнее

07 февраля 2017 г. Будущее закупочных процедур: не торгами едиными Подробнее

23 января 2017 г. Витязи на распутье: как закупку организовать и ресурсы сохранить? Подробнее

14 декабря 2016 г. ЭТП ГПБ и Дом финансовых решений проведут обучающий семинар Подробнее