В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»

21 декабря 2021 г.
В ближайшее время углеродные квоты станут товаромПодробнее
02 февраля 2022 г.
Цифровой Опросный Лист – новый способ создания закупки!Подробнее
19 января 2022 г.
Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения»Подробнее
12 января 2022 г.
«Внутренний рынок» – должен стать своимПодробнее
28 декабря 2021 г.
Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБПодробнее
21 декабря 2021 г.
Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнесаПодробнее
21 декабря 2021 г.
Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 годаПодробнее
10 декабря 2021 г.
Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.Подробнее
10 декабря 2021 г.
Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться?Подробнее
10 декабря 2021 г.
Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ruПодробнее
06 декабря 2021 г.
Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
06 декабря 2021 г.
Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января?Подробнее
06 декабря 2021 г.
За что заказчиков штрафуют?Подробнее
29 ноября 2021 г.
Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?Подробнее
29 ноября 2021 г.
К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игрыПодробнее
26 ноября 2021 г.
Специализированный квалификационный отбор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»Подробнее
22 ноября 2021 г.
Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибкиПодробнее
22 ноября 2021 г.
Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 годуПодробнее
08 ноября 2021 г.
Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022Подробнее
01 ноября 2021 г.
ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТАПодробнее
01 ноября 2021 г.
Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45Подробнее
28 октября 2021 г.
Замещение импорта – переходит в сферу гражданского контроляПодробнее
25 октября 2021 г.
Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленностиПодробнее
25 октября 2021 г.
Электронный конкурс - изменения с 01.01.2022 г. Процедура подробно, типовые ошибки участников, типовые ошибки заказчиков, на что обратить вниманиеПодробнее
19 октября 2021 г.
Запуск ГИС ТоргиПодробнее
18 октября 2021 г.
ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАПодробнее
11 октября 2021 г.
«Газовый форум-2021»: ЭТП ГПБ о технологической платформе биллинга и портале ЕОГПодробнее
08 октября 2021 г.
Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисковПодробнее
08 октября 2021 г.
БИМ-Ассоциация, ЭТП ГПБ и CUSTIS создадут цифровую BIM-платформу Санкт-ПетербургаПодробнее
07 октября 2021 г.
АО «Газстройпром» переводит закупки на ЭТП ГазпромбанкаПодробнее
04 октября 2021 г.
10 составляющих идеального технического задания для проведения закупкиПодробнее
04 октября 2021 г.
Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструментыПодробнее
04 октября 2021 г.
Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октябряПодробнее
27 сентября 2021 г.
В Самарской области запущен функциональный блок ГРОПодробнее
27 сентября 2021 г.
5 шагов к правильной заявке и победе в закупкеПодробнее
27 сентября 2021 г.
«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской областиПодробнее
20 сентября 2021 г.
Бумажная форма закупки: когда можно проводить?Подробнее
20 сентября 2021 г.
Поставщикам придется отчитываться о своих расходахПодробнее
20 сентября 2021 г.
Жители России могут подать заявку на догазификацию через ГосуслугиПодробнее
20 сентября 2021 г.
Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦКПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка программного обеспечения - рекомендации от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные рискиПодробнее
09 сентября 2021 г.
Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 годаПодробнее
06 сентября 2021 г.
Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован по новым требованиям 63-ФЗПодробнее
03 сентября 2021 г.
Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
03 сентября 2021 г.
Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗПодробнее
02 сентября 2021 г.
Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройствПодробнее
27 августа 2021 г.
Импортозамещение поставят на общественный контрольПодробнее
27 августа 2021 г.
Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объемаПодробнее
20 августа 2021 г.
Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ?Подробнее
20 августа 2021 г.
Как работать с кодами ОКПД 2 и КТРУ, применяем без ошибокПодробнее
20 августа 2021 г.
SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕННПодробнее
16 августа 2021 г.
Актуальные правила работы с РНП: регламентированы сроки, новые формы обращений Подробнее
04 августа 2021 г.
"Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификацииПодробнее
04 августа 2021 г.
Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в КрасноярскеПодробнее
03 августа 2021 г.
Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификацииПодробнее
21 июля 2021 г.
Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складомПодробнее
19 июля 2021 г.
ФЗ-360: заглянем в будущее контрактной системыПодробнее
15 июля 2021 г.
Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году»Подробнее
07 июля 2021 г.
Новая услуга Торгового Портала ЭТП ГПБ — цифровой опросный листПодробнее
28 июня 2021 г.
Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"»Подробнее
24 июня 2021 г.
IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
23 июня 2021 г.
Внеофисное хранение архивных документов — актуальная услуга от ГазпромбанкаПодробнее
15 июня 2021 г.
Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»Подробнее
10 июня 2021 г.
Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запросаПодробнее
10 июня 2021 г.
Единый личный кабинет для секции «Закупки корпоративных заказчиков»Подробнее
07 июня 2021 г.
ЭТП ГПБ приветствует нового Заказчика — Группу «Интер РАО»!Подробнее
07 июня 2021 г.
Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»Подробнее
03 июня 2021 г.
Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБПодробнее
02 июня 2021 г.
Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум»Подробнее
02 июня 2021 г.
ЭТП Газпромбанка и CUSTIS создадут цифровые сервисы для промышленных гигантовПодробнее
31 мая 2021 г.
Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБПодробнее
31 мая 2021 г.
Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
20 мая 2021 г.
Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: 7 советов от экспертаПодробнее
17 мая 2021 г.
УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТАПодробнее
11 мая 2021 г.
ПредприниМАЙПодробнее
11 мая 2021 г.
Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБПодробнее
30 апреля 2021 г.
Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБПодробнее
30 апреля 2021 г.
Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятыхПодробнее
29 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44Подробнее
26 апреля 2021 г.
Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
26 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223Подробнее
19 апреля 2021 г.
Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентамиПодробнее
19 апреля 2021 г.
На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукционПодробнее
12 апреля 2021 г.
Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложномПодробнее
09 апреля 2021 г.
Обновление функционала Торгового Портала — «Динамика цен»Подробнее
09 апреля 2021 г.
Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в ОренбургеПодробнее
09 апреля 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-ОлеПодробнее
05 апреля 2021 г.
Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 годаПодробнее
05 апреля 2021 г.
НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной БорсовойПодробнее
05 апреля 2021 г.
ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021Подробнее
01 апреля 2021 г.
«Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБПодробнее
29 марта 2021 г.
Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение»Подробнее
29 марта 2021 г.
«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа в Самарской областиПодробнее
24 марта 2021 г.
Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕННПодробнее
22 марта 2021 г.
Изменился порядок взаимодействия с владельцами электронных подписейПодробнее
12 марта 2021 г.
Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупокПодробнее
05 марта 2021 г.
Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223Подробнее
04 марта 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
04 марта 2021 г.
НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕПодробнее
03 марта 2021 г.
Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021Подробнее
01 марта 2021 г.
Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупкахПодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство подготовило новый пакет поддержки МСППодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпанийПодробнее
11 февраля 2021 г.
Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человекПодробнее
04 февраля 2021 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
01 февраля 2021 г.
III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
01 февраля 2021 г.
Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
28 января 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛПодробнее
24 января 2021 г.
Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифовПодробнее
18 января 2021 г.
Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием ЛаврухинымПодробнее
18 января 2021 г.
Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 годаПодробнее
14 января 2021 г.
Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!Подробнее
14 января 2021 г.
Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 годаПодробнее
28 декабря 2020 г.
Постановление Правительства № 2013Подробнее
21 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на площадкеПодробнее
16 декабря 2020 г.
«Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на ЭТП ГПБПодробнее
09 декабря 2020 г.
Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
09 декабря 2020 г.
Пока бумажные, но могут станут электроннымиПодробнее
07 декабря 2020 г.
Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контрактаПодробнее
07 декабря 2020 г.
Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБПодробнее
03 декабря 2020 г.
Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
02 декабря 2020 г.
Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!Подробнее
30 ноября 2020 г.
Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
23 ноября 2020 г.
Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020 Подробнее
23 ноября 2020 г.
Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайнПодробнее
16 ноября 2020 г.
Способ оптимизировать работу предприятия – НСИ от ЭТП ГПБПодробнее
16 ноября 2020 г.
Государство платит за васПодробнее
16 ноября 2020 г.
Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупатьПодробнее
19 октября 2020 г.
Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020Подробнее
12 октября 2020 г.
Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
06 октября 2020 г.
КАК МЕНЯЮТСЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПАНДЕМИЮ?Подробнее
06 октября 2020 г.
Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»Подробнее
05 октября 2020 г.
Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
01 октября 2020 г.
Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ»Подробнее
28 сентября 2020 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБПодробнее
28 сентября 2020 г.
Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБПодробнее
24 сентября 2020 г.
ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформуПодробнее
24 сентября 2020 г.
Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещанииПодробнее
22 сентября 2020 г.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»Подробнее
15 сентября 2020 г.
Какие проблемы позволяет решать НСИ от ЭТП ГПБПодробнее
11 сентября 2020 г.
Персональный менеджер – новый тариф от ЭТП ГПБ для комфортного участия в торгахПодробнее
07 сентября 2020 г.
Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФПодробнее
04 сентября 2020 г.
Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
03 сентября 2020 г.
100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала Подробнее
02 сентября 2020 г.
УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг – от Калининграда до ВладивостокаПодробнее
28 августа 2020 г.
Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 годаПодробнее
26 августа 2020 г.
Правила национального режима при закупках. Изменения и практика примененияПодробнее
24 августа 2020 г.
Приказ Минздрава определяет порядок определения НМЦК при закупке медизделийПодробнее
10 августа 2020 г.
Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее
28 июля 2020 г.
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: Как промышленные компании оптимизируют расходы с помощью невостребованного имуществаПодробнее
10 июля 2020 г.
НОВАЯ ЭРА СНАБЖЕНИЯ: как синергия закупочных, банковских и логистических сервисов снизит издержки предприятий ТЭКПодробнее
29 июня 2020 г.
ЭТП ГПБ: Нам нужны люди с горящими глазами, способные решать серьезные задачиПодробнее
15 июня 2020 г.
Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 годаПодробнее
15 июня 2020 г.
Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее
11 июня 2020 г.
Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупокПодробнее
28 мая 2020 г.
ФОТОКОНКУРС ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»: «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК»Подробнее
28 мая 2020 г.
5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.КонференцииПодробнее
22 мая 2020 г.
Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для ЗаказчиковПодробнее
21 мая 2020 г.
Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19Подробнее
21 мая 2020 г.
Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказПодробнее
21 мая 2020 г.
Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайнПодробнее
15 мая 2020 г.
Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса» Подробнее
13 мая 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 годаПодробнее
12 мая 2020 г.
ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГПодробнее
29 апреля 2020 г.
Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонтаПодробнее
27 апреля 2020 г.
Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведенияПодробнее
27 апреля 2020 г.
Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
20 апреля 2020 г.
Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса.Подробнее
17 апреля 2020 г.
Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублейПодробнее
16 апреля 2020 г.
Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцевПодробнее
13 апреля 2020 г.
Поздравляем с Днем Космонавтики!Подробнее
13 апреля 2020 г.
Гайд по удаленной работе от ЭТП ГПБ – как организовать себя, настроить режим, что делать с детьми и пожилыми родственниками, как не сойти с ума на самоизоляцииПодробнее
09 апреля 2020 г.
Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки ГазпромбанкаПодробнее
08 апреля 2020 г.
Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантинПодробнее
06 апреля 2020 г.
Как работать удаленно: Инструкция от ЭТП ГПБПодробнее
06 апреля 2020 г.
Национальный режим в сфере закупок с 2020 годаПодробнее
06 апреля 2020 г.
В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фзПодробнее
30 марта 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 годаПодробнее
27 марта 2020 г.
Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого НовгородаПодробнее
27 марта 2020 г.
ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель»Подробнее
23 марта 2020 г.
Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!Подробнее
23 марта 2020 г.
Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществомПодробнее
23 марта 2020 г.
Какими будут поправки в 44-ФЗПодробнее
23 марта 2020 г.
Для контрактов Москвы коронавирус признали форс-мажоромПодробнее
23 марта 2020 г.
МСП предлагают освободить от налогов и продлить сроки лицензий до конца годаПодробнее
23 марта 2020 г.
Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»Подробнее
16 марта 2020 г.
Изменения в 223-ФЗ размещены для обсужденияПодробнее
16 марта 2020 г.
Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Московской области и ЭТП ГПБПодробнее
10 марта 2020 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020Подробнее
25 февраля 2020 г.
К интеграционному модулю НСИ подключен РосводоканалПодробнее
19 февраля 2020 г.
Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерствеПодробнее
17 февраля 2020 г.
Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗПодробнее
11 февраля 2020 г.
«Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБПодробнее
10 февраля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 годаПодробнее
03 февраля 2020 г.
Новые точки обслуживания УЦПодробнее
30 декабря 2019 г.
Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020Подробнее
25 декабря 2019 г.
Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»?Подробнее
10 декабря 2019 г.
Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
05 декабря 2019 г.
Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани Подробнее
05 декабря 2019 г.
На восток! УЦ в Екатеринбурге и ЧелябинскеПодробнее
02 декабря 2019 г.
5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея ОхапкинаПодробнее
29 ноября 2019 г.
Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019Подробнее
29 ноября 2019 г.
Состоялась конференция по Технологии ЕННПодробнее
28 ноября 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019Подробнее
22 ноября 2019 г.
Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
21 ноября 2019 г.
ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в ОренбургеПодробнее
18 ноября 2019 г.
Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской ОбластиПодробнее
12 ноября 2019 г.
Завершилась конференция Госзаказ на берегах ТавридыПодробнее
11 ноября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничествоПодробнее
11 ноября 2019 г.
Ещё четыре города обслуживаются УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» Подробнее
07 ноября 2019 г.
Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкамПодробнее
05 ноября 2019 г.
Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!Подробнее
28 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форумеПодробнее
22 октября 2019 г.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОКПодробнее
22 октября 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPMПодробнее
22 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»Подробнее
21 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»Подробнее
07 октября 2019 г.
Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупокПодробнее
07 октября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форумеПодробнее
01 октября 2019 г.
Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадкеПодробнее
01 октября 2019 г.
Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписиПодробнее
26 сентября 2019 г.
25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкамПодробнее
24 сентября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка и правительство Чувашской Республики провели семинар по закупкам в сфере строительства и ремонтаПодробнее
23 сентября 2019 г.
Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системыПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
31 июля 2019 г.
Резолюция 2019 - Свод инициатив как главный результат работы участников Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»Подробнее
18 апреля 2019 г.
Единый цифровой Каталог промышленной продукции и услуг – как основа для формирования и актуализации данных в каталоге товаров работ и услуг Подробнее
17 апреля 2019 г.
ПРИЕМКА ТРУ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ЯНВАРЯ 2019Подробнее
26 октября 2018 г.
Казначейство РФ назвало самые распространенные ошибки при госзакупкахПодробнее
24 октября 2018 г.
Общая сумма льготных кредитов для малого бизнеса в 2019 г. составит триллион рублейПодробнее
23 октября 2018 г.
Сайты нарушителей антимонопольного законодательства будут блокироватьсяПодробнее
10 сентября 2018 г.
Аудитор Счетной палаты сравнил систему госзакупок с «Яндекс.Такси»Подробнее
31 августа 2018 г.
Простая электронная подпись для госуслугПодробнее
10 августа 2018 г.
Самые распространенные ошибки госзаказчиковПодробнее
10 августа 2018 г.
Инструменты аналитики для решения задач участников закупокПодробнее
30 июля 2018 г.
Монополия в действии или два сценария для гособоронзаказаПодробнее
13 июля 2018 г.
Правительство простит часть долгов по госконтрактамПодробнее
11 июля 2018 г.
Новый партнер Финансового супермаркета ЭТП ГПБ поможет в подготовке договоровПодробнее
04 июня 2018 г.
Счетная палата и Федеральное казначейство возьмут под контроль расходы регионовПодробнее
24 апреля 2018 г.
Финансовый анализ бизнеса в режиме онлайн – новый сервис для руководителей Подробнее
11 апреля 2018 г.
«Белая книга» региональных госзакупокПодробнее
05 апреля 2018 г.
Запишитесь на вебинар и узнайте, как найти клиентов без лишних затратПодробнее
28 марта 2018 г.
Изучите возможности сервиса Invest Vitrina на бесплатном вебинареПодробнее
22 марта 2018 г.
Запущен сервис поиска финансирования инвестиционных проектовПодробнее
13 марта 2018 г.
Аналитика закупок для заказчиков и поставщиковПодробнее
07 марта 2018 г.
Открыта запись на вебинар о консолидированных закупкахПодробнее
05 марта 2018 г.
Открыта запись на вебинар для поставщиковПодробнее
27 февраля 2018 г.
Открыта запись на вебинар ГИСП для заказчиковПодробнее
18 февраля 2018 г.
Научные учреждения получат право закупок у единственного поставщикаПодробнее
15 февраля 2018 г.
Состоялся первый вебинар ЭТП ГПБ и ФРППодробнее
13 февраля 2018 г.
Торговые инструменты ГИСП для заказчика и поставщика Подробнее
03 февраля 2018 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
31 января 2018 г.
Тендерный кредит - удобный инструмент для поставщиков ЭТП ГПБПодробнее
11 января 2018 г.
23-24 января пройдет вебинар для поставщиковПодробнее
04 января 2018 г.
Возможности информационно-аналитической системы Trade InspectПодробнее
07 декабря 2017 г.
Поможет ли бизнесу Нацплан развития конкуренции ФАСПодробнее
17 ноября 2017 г.
Депутаты Госдумы сделают госзаказ в сфере культуры эффективнее Подробнее
03 ноября 2017 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
30 октября 2017 г.
ЭТП ГПБ и ГК "Новотранс" откроют торги на грузоперевозки Подробнее
16 октября 2017 г.
Роль госзакупок в жизни гражданПодробнее
06 октября 2017 г.
Министерство юстиции РФ предлагает ввести уголовную ответственность за подделку экспертизы качества госзаказов Подробнее
06 октября 2017 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
26 сентября 2017 г.
Планы закупок продуктов и напитков на ноябрь 2017 Подробнее
05 сентября 2017 г.
7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиковПодробнее
05 сентября 2017 г.
Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБПодробнее
05 сентября 2017 г.
ЭТП ГПБ выводит электронные торги на международный уровень Подробнее
25 августа 2017 г.
ФАС выявила более 2 тысяч нарушений на закупках в сфере дорожного строительстваПодробнее
18 августа 2017 г.
Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью Подробнее
05 июля 2017 г.
Минфин выступил с инициативой отражать все операции поставщиков при казначейском сопровождении госзаказаПодробнее
03 июля 2017 г.
Тензор продлил аккредитациюПодробнее
05 мая 2017 г.
Татьяна Демидова возглавила Департамент Контрактной системы в МинфинеПодробнее
11 апреля 2017 г.
Перевод системы госзакупок в электронный вид откладываетсяПодробнее
29 марта 2017 г.
Программа повышения квалификации «РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ИСО 9001:2015» Подробнее
07 февраля 2017 г.
Будущее закупочных процедур: не торгами единымиПодробнее
23 января 2017 г.
Витязи на распутье: как закупку организовать и ресурсы сохранить?Подробнее
14 декабря 2016 г.
ЭТП ГПБ и Дом финансовых решений проведут обучающий семинарПодробнее
21 октября 2016 г.
Единый каталог товаров и услуг: теория и реальностьПодробнее