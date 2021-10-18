Госкомпании смогут развивать своих подрядчиков

Крупнейшие заказчики смогут заключать с поставщиками соглашения о «выращивании», то есть финансовой, правовой и методической поддержки. Соответствующие поправки к федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесло Министерство экономического развития РФ.

При этом любая форма поддержки не гарантирует приобретение товаров, работ и услуг у поставщиков, с которыми заключено соглашение. После завершения всех мероприятий по развитию заказчик принимает участие в закупках на конкурентной основе. В качестве критерия для отбора поставщиков может использоваться их готовность к модернизации и реконструкции — так называемый индекс технологической готовности.

Список компаний, которым разрешено развивать поставщиков, будет утверждать правительство. В 2020 г. крупнейшими заказчиками по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ и «РЖД Строй».