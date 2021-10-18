Минфин: Требования к банкам по размеру капитала для выдачи гарантий по 44-ФЗ нужно отменить

Министерство финансов РФ предлагает отменить требование к размеру капитала банков, предоставляющих гарантии участникам госзакупок. Такая информация содержится в проекте правительственного постановления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, министерство намерено привести в соответствие с новыми нормами 44-ФЗ действующее правительственное постановление, устанавливающее требования к банкам, которые предоставляют гарантии.

В случае принятия документа, к банкам будет предъявляться только одно требование — наличие кредитного рейтинга. Он должен будет быть не ниже уровня «B-(RU)» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» или не ниже уровня «ruВ-» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».

Сейчас в списке банков с правом предоставлять гарантии для участия в госзакупках около 200 кредитных организаций.