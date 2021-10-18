Штрафы ФАС для бизнеса за неисполнение предписаний могут удвоить

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит поправки в законодательство, ужесточающие ответственность бизнеса за ряд нарушений. В частности, ведомство предлагает удвоить штрафы за неисполнение предписаний.

Сейчас ст. 19.5 КоАП РФ предполагает штраф до 500 тыс. руб. для компаний, которые не исполняют в указанный срок решения и предписания ФАС. Регулятор предлагает дополнить статью, удвоив штрафы, если компании не выполняют те же предписания в новые сроки.

По задумке ФАС, штраф не может превышать 1/50 совокупного размера выручки нарушителя за прошлый год. Ответственность предлагается усилить для тех участников рынка, которые не исполняют предписание антимонопольного органа два раза и больше.