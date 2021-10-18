ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.[1] На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или его часть (секция, несколько секций). При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства. Согласно п.5.7 Приказа Госкомархитектуры № 312 установлено, что определение стоимости капитального ремонта и реконструкции зданий (объектов) должно осуществляться на основе сметных или договорных цен. Договорная цена каждого объекта ремонта и реконструкции должна определяться на основе сметы, составляемой по установленным соответственно для капитального ремонта и реконструкции ценам, нормам, тарифам и расценкам с учетом научно-технического уровня, эффективности, качества, сроков выполнения работ и других факторов. В сметах необходимо предусматривать накладные расходы, плановые накопления, прочие работы и затраты.

Правовое регулирование:

Гражданский кодекс РФ;

Градостроительный кодекс РФ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 № 606;

Письмо Минфина России от 04.09.2019 № 24-00-05/68205 «О составе документации о закупке при осуществлении закупки работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2018 г. № 7026-АС/08 «Об определении видов ремонта зданий и сооружений».

Обоснование НМЦК

Осуществляется по общим правилам проектно-сметным методом, рассчитывается с учетом НДС, кроме случаев, когда он не применяется. А также с учетом порядка, закрепленного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. Стоит учитывать дату размещения закупочной документации и осуществить пересчет НМЦК с применением индекса-дефлятора.

Способ определения подрядчика

Заказчик обязан осуществить закупку путем проведения конкурентной процедуры в соответствии с ч. 1 ст. 24 Закона № 44-ФЗ (электронный аукцион[2], запрос предложений в электронной форме, электронный конкурс, запрос котировок в электронной форме) либо через закупку у едпоставщика, учитывая ограничения на законодательном уровне.

Требования к участникам закупки

Помимо основных требований к участникам согласно ст. 31 Закона № 44-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ установлено, что при выполнении инженерных изысканий, проектных работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также сноса объектов капитального строительства участники (Подрядчики) должны быть членами соответствующих СРО. Соответственно заказчик должен установить данное требование в составе закупочной документации, указав, что участники закупки в составе заявки предоставляют выписку из реестра членов СРО по установленной форме (согласно приказу Ростехнадзора России от 04.03.2019 № 86). При этом обращаю особое внимание, что согласно ч. 2.1 ст. 52, ч. 5 ст. 55.31 Градостроительного кодекса РФ членство в СРО не требуется для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства для строительных контрактов стоимостью не более 3 млн. руб. и для контрактов на выполнение работ по сносу стоимостью не более 1 млн. руб. Стоит учитывать данную норму при формировании закупочной документации и при заполнении проекта контракта, так как цена контракта участником может быть снижена до данного порога цены.

Также стоит учитывать требования Постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 при осуществлении закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, за исключением линейного объекта, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. рублей заказчик должен установить подтверждение опыта выполнения работ за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке. Также отдельно установлены требования к подтверждению опыта при выполнении работ по строительству, реконструкции линейного объекта, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. рублей, выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд - 5 млн. рублей.

Описание объекта закупки

Выполнение работ осуществляется в соответствии с проектной и рабочей документацией, технической и разрешительной, а также иной необходимой для выполнения работ на объекте. Заказчик должен быть наделен возможностью осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования при выполнении работ на объекте.

При формировании описания объекта закупки учитываются архитектурные, технические и технологические решения (при необходимости прикладываются чертежи, рисунки, планы и т.д.), требования к безопасности при выполнении работ, порядок оформления пропусков на сотрудников Подрядчика, провоза на объект строительных материалов, порядок и регулярность вывоза строительного мусора, уборка строительной площадки, санитарные требования, и т.д. Если условия установлены в рамках типового проекта контракта, то ориентируемся на них.

Требование к заявке на участие в закупке

При проведении электронного аукциона и включении в состав закупочной документации проектной документации заказчик устанавливает только требование о предоставлении участником закупки согласия на выполнение работ.

Критерии оценки и сопоставления заявок (при проведении конкурсной процедуры)

Уславливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 с минимальной значимостью стоимостных критериев оценки – 60 процентов, а максимальной значимостью нестоимостных критериев оценки – 40 процентов. При этом для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Также п.11 Правил оценки установлено исключение по закупке, по результатам которой заключается контракт, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту. Допускается установление в документации о закупке в качестве нестоимостных критериев оценки исключительно критерия оценки "квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации"[3].

Проект контракта

Утверждены только типовые условия контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационная карта типовых условий контракта № 37 от 05.02.2019 (коды ОКПД 2 42.13.20, 42.11.20). Также типовые условия утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.01.2020 № 9/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий контракта».

В проект контракта включается график выполнения работ, порядок доставки/разгрузки строительных материалов, правила согласования и проведения скрытых работ, осуществление технического надзора и т.д.

Гарантийный срок

Минимальный срок составляет 5 лет. Согласно ст. 755 ГК РФ гарантийный срок устанавливается в проекте контракта. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Приемка работ

Осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта[4]. К документам приемки данного вида работ относятся: акт КС-2, справка КС-3, счет-фактура (при необходимости), журнал КС-6, акт на выполнение скрытых (дополнительных) работ.

Типовые ошибки заказчиков при закупке капитального ремонта и исполнении контракта

Объемы работ при приемке работ не сходятся с техническим заданием, при этом все закрывающие документы подписываются со стороны заказчика без корректировки;

Проектно-сметная документация не включена в состав закупочной документации и не размещена в ЕИС;

Включение в закупочную документацию излишних требований к участникам закупки/к объекту закупки;

Занижение/завышение НМЦК;

НМЦК в закупочной документации не соответствует прилагаемому расчету;

Применение критерия «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок» при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе;

Неприменение типовых условий контракта;

Не начисляются и не взыскиваются штрафные санкции с Подрядчика за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту;

Нарушения при приемке работ (приемка фактически невыполненных работ, нарушение порядка, сроков приемки работ);

Ненаправление сведений о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков в контрольный орган либо нарушение сроков направления данных сведений;

Искусственное дробление закупок и заключение контрактов с едпоставщиком.

[1] Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения") (далее - Приказ Госкомархитектуры № 312) [2] См. требования Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» [3] П.11 Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [4] П.5.1 Приложения № 1, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 января 2020 года № 9/пр