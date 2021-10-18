Аренда судов портового флота, техническое обслуживание, строительство разведочных скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 18 по 22 октября 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Техническое обслуживание и текущий ремонт энергетического оборудования

Техническое обслуживание и текущий ремонт энергетического оборудования объектов энергетики на объектах АО «Газпромнефть-ННГ», ООО «Газпромнефть-Оренбург» (3 Лота).

Способ закупки: конкурс в электронной форме (конкурентный).

Дата и время окончания срока приема заявок: 29.10.2021 14:00 (МСК).

Начальная цена: 3 144 216 203,99 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Ноябрьскэнергонефть» – дочерняя компания «Газпром нефти», специализирующаяся на комплексном энергообеспечении месторождений: электро, тепло и водоснабжение. В профиль деятельности компании входят услуги по распределению и передаче электрической энергии, технологическое присоединение к энергосетям, техническое обслуживание энергосетей, проведение испытаний и капитальный ремонт энерготехники и пуско-наладочные работ.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Аренда судов портового флота

Аренда судов портового флота (буксиры-кантовщики, мощностью 5000 л.с.) для нужд ООО «Газпром флот» в 2021-2022 годах.

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 27.10.2021.

Начальная цена: 663 420 000,00 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром флот» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», создано в 1994 году с целью осуществления единой технической политики в области освоения газовых и нефтяных месторождений на континентальном шельфе Российской Федерации.

Строительство разведочных скважин Невского ПХГ

Выполнение комплекса работ по строительству разведочных скважин Невского ПХГ для нужд ООО «Газпром недра».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Начальная цена: 1 668 060 411,86 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром недра» — специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляющая заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.