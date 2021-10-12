"Запуск новой платформы государственной информационной системы Торги по продаже государственного и муниципального имущества"

14 октября 2021 года с 10:00 до 14:00 по московскому времени Федеральное казначейство проведёт Всероссийское совещание на тему: «Запуск новой платформы государственной информационной системы Торги по продаже государственного и муниципального имущества (далее – ГИС Торги): регистрация правообладателей/организаторов торгов и размещение планов приватизации».

ГИС Торги – это новая платформа информационной системы для проведения во взаимодействии с электронными площадками торгов по продаже государственного, муниципального и иного имущества, оператором которой в соответствии с ПП РФ от 19.11.2020 №1876 стало Федеральное казначейство.

Регистрация в ГИС Торги будет доступна с 15.10.2021 по адресу: new.torgi.gov.ru.

В ходе совещания будет продемонстрирована ГИС Торги в части реализации новых подходов к:

🔹 регистрации пользователей;

🔹 размещению прогнозных планов приватизации.

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