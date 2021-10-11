«Газовый форум-2021»: ЭТП ГПБ о технологической платформе биллинга и портале ЕОГ

5 октября 2021 года в рамках Газового форума состоялось закрытое совещание с генеральными директорами газораспределительных организаций и региональных компаний по реализации газа Группы «Газпром межрегионгаз». Об итогах первого года внедрения технологической платформы биллинга для абонентов «Газпром межрегионгаз» и запуске портала Единого оператора газификации рассказал Алексей Непомящий, руководитель проектов Электронной торговой площадки Газпромбанка.

«Сегодня биллинговая платформа успешно функционирует в Псковской, Новгородской, Самарской, Ярославской и Владимирской областях, – рассказал Алексей Непомящий. – Сегодня единая централизованная технологическая платформа обслуживает более 2,7 млн абонентов. Обновленная платформа стала единым инструментом для сокращения задолженности абонентов, а также взаимодействия всех участников цепочки поставок газа и сервисных организаций на внутреннем рынке».

Кроме того, новая платформа биллинга объединила локальные разрозненные информационные базы, исключила дублирование информации, а также ввела автоматический сбор показаний со смарт-счетчиков и фискализацию платежей. «Система интегрирована с ГИС ЖКХ, сегодня она выступает единым источником достоверной информации для всех участников процесса», – резюмировал Алексей Непомящий.

Также с 1 августа 2021 года в промышленную эксплуатацию запущен портал Единого оператора газификации connectgas.ru. С помощью портала заявитель сможет определить, доступна ли для него возможность подключения по программе социальной газификации, ознакомиться с перечнем необходимых документов, в режиме онлайн подать заявку на догазификацию и отследить ее статус в «Личном кабинете», рассчитать стоимость подключения к газовым сетям и заказать дополнительные услуги.

«Кроме того, портал ЕОГ выступает полноценным рабочим инструментом для 67 газораспределительных организаций Группы «Газпром межрегионгаз» и 222 независимых ГРО, – отметил Алексей Непомящий. – С помощью портала ЕОГ газораспределительные организации могут рассматривать поступившие заявки и отвечать на них, а также выгружать информационные отчеты в Министерство энергетики РФ и Координационный центр при правительстве РФ».

В будущем функционал портала ЕОГ будет расширен: с его помощью россияне смогут верифицировать доступные им льготы и субсидии, заключать в электронном виде договор на подключение к газовым сетям, а также привлекать для получения доступа к газу заемные средства.